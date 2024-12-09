Екатерина Осадчая без макияжа — ведущая поделилась своим честным фото

Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая не стесняется показать свою природную красоту. Знаменитость продемонстрировала, как выглядит до и после макияжа.

Фото ведущая поделилась в Instagram.

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Екатерина Осадчая до и после макияжа

41-летняя телеведущая часто показывается в своих соцсетях и на публике без яркого мейкапа, однако для особых событий звезда все же доверяет свою красоту профессионалам.

Так, Осадчая приняла участие в благотворительном мероприятии, где должна выступить с речью перед зрителями.

Во время подготовки к выступлению звезда поделилась честным фото, на котором показала свое лицо без капли декоративной косметики и фильтров.

Екатерина Осадчая без макияжа. Фото: instagram.com/kosadcha

А после Екатерина опубликовала фотографию с уже готовым образом — ведущей сделали выразительный макияж и уложили волосы.

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, Анджелина Джоли ошеломила появлением на шоу босиком.

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