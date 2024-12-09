Екатерина Осадчая без макияжа — ведущая поделилась своим честным фото

Осадчая на честном селфи показала, как выглядит без макияжа
Телеведущая Екатерина Осадчая не стесняется показать свою природную красоту. Знаменитость продемонстрировала, как выглядит до и после макияжа.
Фото ведущая поделилась в Instagram.
Екатерина Осадчая до и после макияжа
41-летняя телеведущая часто показывается в своих соцсетях и на публике без яркого мейкапа, однако для особых событий звезда все же доверяет свою красоту профессионалам.
Так, Осадчая приняла участие в благотворительном мероприятии, где должна выступить с речью перед зрителями.
Во время подготовки к выступлению звезда поделилась честным фото, на котором показала свое лицо без капли декоративной косметики и фильтров.
А после Екатерина опубликовала фотографию с уже готовым образом — ведущей сделали выразительный макияж и уложили волосы.
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