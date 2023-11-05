Осадчая показала прабабушку своих сыновей — фото

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая провела время с семьей. Вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и сыновьями она посетила семейный праздник — день рождения своей бабушки.

Соответствующие фото и видео появились в ее Instagram.

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Телеведущая не часто публикует фото и видео с родителями и другими членами семьи. Впрочем, на этот раз она опубликовала фотографии не только со своей бабушкой, пани Раисой, но и ее двумя подругами. Осадчая отметила, что это дружба везде века в прямом смысле. Так как женщины знакомы с 20 века.

Екатерина Осадчая с бабушкой и ее подругами. Скриншоты: Instagram/kosadcha

В своих комментариях Екатерина подчеркнула, что именинница не только является ее бабушкой, но и трижды прабабушкой. Один из ее правнуков попал в объектив камеры. Старший совместный сын ведущих шоу "Голос країни" Иван принимал участие в семейных играх вместе со своим отцом, Юрием Горбуновым и родственниками.

Юрий Горбунов с сыном и родственниками. Скриншот: Instagram/kosadcha

Внуки бабушки Осадчей

Телеведущая родила первенца Илью в 2002 году от народного депутата Олега Полищука. С политиком Осадча была в браке три года. Илья закончил обучение в частной школе в Украине и поступил в Мэрилендский университет в пригороде Вашингтона (США). Там сейчас звездный парень и учится.

В 2017 и 2021 годах Екатерина родила сыновей Ивана и Даниила от мужа, телеведущего Юрия Горбунова.

Напомним, ранее мы писали, что Осадча и Горбунов вывели своего сына на сцену шоу "Голос країни" в Варшаве. Также мы рассказывали, вернется ли ее старший сын Осадчей из США в Украину.