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Осадча та Горбунов вивели свого сина на сцену шоу "Голос країни" — фото

30 жовтня 2023 20:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Осадча та Горбунов вивели свого сина на сцену шоу "Голос країни" — фото
Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Завершився тринадцятий сезон шоу "Голос країни", який цього року знімали у Польщі. Ведучі проєкту, зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов взяли з собою у Варшаву старшого спільного сина Івана. В сторіз своїх соцмереж зірки публікували відео та фото з подорожі хлопчика. 

І тільки зараз телеканал "1+1", на якому йшла трансляція шоу, показав професійні фото родини. 

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Шестирічний Іван брав активну участь у підготовці зіркових батьків до єдиного прямого етеру цього сезону популярного вокального шоу "Голос країни". Хлопчик слухав, як Катерина та Юрій вчили сценарій, гримувалися та репетували. А у рекламній паузі Іван виходив на сцену, де виступали фіналісти та не хотів йти спати. 

Осадча з Горбуновим та сином
Осадча показала залаштунки шоу з сином. Скриншот: Instagram/kosadcha

Весь вечір Катерина та Юрій підтримували учасників та вели прямий ефір. Подружжя поділилося рідкісними сімейними фото з Іваном, зробленими на "Голосі країни-13". 

Осадча з Горбуновим та сином
Зіркова родина на шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1
Осадча з Горбуновим та сином
Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхній старший спільний син. Фото: 1+1

Діти Осадчої та Горбунової

Телеведуча народила первістка Іллю 2002 року від народного депутата Олега Поліщука. З політиком Осадча була у шлюбі три роки. Ілля закінчив навчання у приватній школі в Україні та вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона (США). Там зараз зірковий хлопець і навчається. 

2017 та 2021 роках Катерина народила синів Івана та Данила від свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

До Осадчої Юрій Горбунов був разом з колишньою акторкою балету Івано-Франківського театру Людмилою, старшою за нього на 10 років. В цьому цивільному шлюбі Горбунов виховував падчерку Ксенію, яка 2011 року народила Юрію онуку Поліну. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча вперше за 10 років повернулася на сторінки Vogue. Також ми розповідали, що переможець "Голосу країни-13" зробить зі своєю нагородою.

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