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Осадча пригадала Лободі сплачування податків в Росії

26 червня 2023 15:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Осадча пригадала Лободі сплачування податків в Росії
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Монолог співачки Світлани Лободи з 16-річною активісткою Дариною Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи", активно обговорюють у соцмережах. Свою позицію висловила і телеведуча Катерина Осадча. 

Відповідна сторіз з’явилось в її Instagram.

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Осадча проти Лободи

Телеведуча зробила репост посту шеф-редакторки видання "УП" Севгіль Мусаєвої, в якому та дорікнула Лободі в публічному принижені неповнолітньої активістки. 

Скриншот: Instagram/ukr_pravda

Осадча підтримала слова Мусаєвої та пригадала Лободі, як та жила та працювала у РФ після початку російської агресії 2014 року. Катерина зазначила, що співачка сплачувала податки в країні-терористі, тим самим спонсоруючи воєнну машину Путіна. 

Скриншот: Instagram/kosadcha

Конфлікт з активісткою

Неповнолітня дівчина була єдиною, хто висловився проти виступу Лободи біля харківського зоопарку. Співачка підійшла до неї та сказала у мікрофон: "Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Ну от бачите, деякі люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Осадча висловилася про одноденне повстання у РФ, який влаштував ватажка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Також ми розповідали, що Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера.

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