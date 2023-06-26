Осадча пригадала Лободі сплачування податків в Росії

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Монолог співачки Світлани Лободи з 16-річною активісткою Дариною Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи", активно обговорюють у соцмережах. Свою позицію висловила і телеведуча Катерина Осадча.

Відповідна сторіз з’явилось в її Instagram.

Читайте також:

Осадча проти Лободи

Телеведуча зробила репост посту шеф-редакторки видання "УП" Севгіль Мусаєвої, в якому та дорікнула Лободі в публічному принижені неповнолітньої активістки.

Скриншот: Instagram/ukr_pravda

Осадча підтримала слова Мусаєвої та пригадала Лободі, як та жила та працювала у РФ після початку російської агресії 2014 року. Катерина зазначила, що співачка сплачувала податки в країні-терористі, тим самим спонсоруючи воєнну машину Путіна.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Конфлікт з активісткою

Неповнолітня дівчина була єдиною, хто висловився проти виступу Лободи біля харківського зоопарку. Співачка підійшла до неї та сказала у мікрофон: "Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Ну от бачите, деякі люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Осадча висловилася про одноденне повстання у РФ, який влаштував ватажка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Також ми розповідали, що Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера.