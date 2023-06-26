Осадчая напомнила Лободе уплату налогов в России

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Монолог певицы Светланы Лободы с 16-летней активисткой Дарьей Вдовенко, которая пришла на выступление с плакатом "Харьков без Лободы", активно обсуждают в соцсетях. Свою позицию высказала и телеведущая Екатерина Осадчая.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Телеведущая сделала репост поста шеф-редактора издания "УП" Севгиль Мусаевой, в которой та упрекнула Лободу в публичном унижении несовершеннолетней активистки.

Скриншот: Instagram/rus_pravda

Осадчая поддержала слова Мусаевой и напомнила Лободе, как та жила и работала в РФ после начала российской агрессии 2014 года. Екатерина отметила, что певица платила налоги в стране-террористе, тем самым спонсируя военную машину Путина.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Конфликт с активисткой

Несовершеннолетняя девушка была единственной, кто высказался против выступления Лободы у харьковского зоопарка. Певица подошла к ней и сказала в микрофон: "Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги? Ну кто? Ну вот видите, некоторые люди завербованы, даже обращаться нет смысла".

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Осадча высказалась об однодневном восстании в РФ, которое устроил предводителя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Также мы рассказывали, что Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера.