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Осадчая напомнила Лободе уплату налогов в России

26 июня 2023 15:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Осадчая напомнила Лободе уплату налогов в России
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Монолог певицы Светланы Лободы с 16-летней активисткой Дарьей Вдовенко, которая пришла на выступление с плакатом "Харьков без Лободы", активно обсуждают в соцсетях. Свою позицию высказала и телеведущая Екатерина Осадчая.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Телеведущая сделала репост поста шеф-редактора издания "УП" Севгиль Мусаевой, в которой та упрекнула Лободу в публичном унижении несовершеннолетней активистки.

Скриншот: Instagram/rus_pravda

Осадчая поддержала слова Мусаевой и напомнила Лободе, как та жила и работала в РФ после начала российской агрессии 2014 года. Екатерина отметила, что певица платила налоги в стране-террористе, тем самым спонсируя военную машину Путина.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Конфликт с активисткой

Несовершеннолетняя девушка была единственной, кто высказался против выступления Лободы у харьковского зоопарка. Певица подошла к ней и сказала в микрофон: "Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги? Ну кто? Ну вот видите, некоторые люди завербованы, даже обращаться нет смысла".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Осадча высказалась об однодневном восстании в РФ, которое устроил предводителя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Также мы рассказывали, что Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера.

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