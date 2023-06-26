Катерина Осадча висловилася про дії Пригожина в Росії – вистава закінчена

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча під час інтерв'ю. Фото: скріншот з Instagram

Відома українська телеведуча та ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча прокоментувала ситуацію в Росії. Популярна ведуча висловилася про те, як Пригожин пішов у наступ в Росії, але потім вирішив розвернути свої війська та піти назад.

Відповідну публікацію Катерина Осадча розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Напевно кожна людина стежила в мережі за тим, як в Росії Пригожин зі своїми військами йшов у наступ. Українці дуже раділи такій ситуації, втім, недовго, адже Пригожин за деякий час вирішив не йти на Москву та розвернути свою армію.

Це вирішила прокоментувати українська телеведуча Катерина Осадча, яка одразу ж почала невдоволено висловлюватися. Ведуча вважає це справжньою виставою та зазначила, що вона не розуміє, чому Пригожин так швидко вирішив здатися.

"Всім дякуємо, вистава закінчилася. Мене цікавить одне питання — чого так злякався Пригожин, що ще зранку всіх крив матом і йшов на Москву, а під вечір домовився про гарантії для себе, мені не клеїться таке геройство. Чи просто ми люди інші і ми, якщо кажемо А, то Б — доведення початого до кінця. Віримо в ЗСУ, донатимо, не розлабляємося ні на хвилину", — написала Катерина Осадча.

Користувачі мережі, які стежили за діями Пригожина, вирішили не мовчати та почали обговорювати його вчинок. Люди стали невдоволено обговорювати цю ситуацію, залишаючи свої коментарі під публікацією Катерини Осадчі.

Вистава була для того, щоб Путін прибрав усіх, хто піде за Пригожиним, так він виявив усіх зрадників, і скоро їх не стане. Так що вся вистава була саме для цього

Повністю погоджуюсь. Все дуже схоже на постановку. У нас люди не бігали б так повільно і дуже радісно з телефонами, якби на вулицях була б загроза збройного повстання… Театр абсурду

Бо це був цирк. З самого початку з якоюсь метою проти України

Я думаю, що таки вистава. З інформпростору майже зникла Каховська трагедія з її жахливими наслідками. І це перше глобальне, що згадується

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Катерина Осадча звернулася до шанувальників.

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