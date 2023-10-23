Осадчая рассказала о своей диете и рассекретила вес
Телеведущая Екатерина Осадчая раскрыла секрет своей красивой фигуры. 40-летняя ведущая призналась, что тщательно следит за своим питанием с юных лет.
Об этом ведущая рассказала в Instagram.
Секрет красоты Осадчей
Подписчики поинтересовались весом звезды и планами на четвертого ребенка. Звезда рассказала, что ее рост 180 сантиметров, а ее вес — 65 килограммов.
"Со времен моего модельного прошлого всегда придерживаюсь разделения белков и углеводов. То есть на гарнир салат или гарнир с салатом", — прокомментировала звезда.
Также у Осадчей есть определенные табу в питании.
"Хлеб, сладкое, фрукты после 15:00 нельзя. Но иногда можно", — говорит ведущая.
Осадчая рассказала, планирует ли четвертую беременность, ведь третью они тоже не планировали.
Напомним, телеведущая Катя Осадчая прокомментировала ужасные события в Израиле.
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