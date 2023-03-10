Українські знаменитості відстоюють можливість виїзду за кордон — подробиці

Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон

Через втечу за кордон двох артистів, які скористались дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики, під загрозою стала можливість інших українських знаменитостей чоловічої статі брати участь у благодійних ініціативах за межами країни. Мінкульт переглядає умови надання умов для поїздок, а у суспільстві навіть вимагають повну заборону виїзду артистів і митців за кордон.

Новини.LIVE розкаже, хто зі знаменитостей закликав до збереження можливості колегам збирати кошти та робити контент по той бік державного кордону.

Чому постало таке питання

Відомий режисер Тарас Голубков (працював над кліпами Артема Пивоварова, гурту "Скрябін" та інших зірок) попросив дозволу на виїзд, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні The War Diary. А насправді поїхав співпрацювати з пропутінською співачкою Клавою Кокою.

Також, резонанс спричинила втеча стендап-коміка Андрія Щегеля до Туреччини. Звідти він обзивав українців, казав, що гинути на війні то вибір воїнів та казав, що завдяки ненависті земляків планує подаватися на політичний притулок до інших країн світу.

Реакція знаменитостей та компаній

Колеги Щегеля та Голубкова засудили їхні дії. Втім, представники шоу-бізнесу вважають, що через ці два кейси не слід ставити "хрест" на інших, які за понад рік повномасштабної війни назбирали на численних концертах сотні мільйонів гривень, якщо не мільярди.

Письменник та музикант Сергій Жадан зараз перебуває у США. За океаном артист влаштовує благодійні зустрічі та збирає гроші на потреби України. Сергій записав відео, в якому наголосив на тому, що дуже важливо, аби артисти мали змогу виїздити за кордон.

"Як я сюди потрапив? Я подав заявку і отримав офіційний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики. Назад до України повертаюся 21 березня. Досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури, які понад рік працюють на нашу перемогу, які місяцями вкладаються в нашу спільну боротьбу, в нашу спільну діяльність. Це мільйони зібраних доларів по всьому світу. На ці кошти купується дуже багато необхідних речей", — сказав Жадан.

Жадан привів й особистий приклад: під час європейського туру гурту "Жадан і Собаки" вдалося зібрати п'ять мільйонів гривень. На них були куплені автомобілі дрони, тепловізори, спорядження для наших захисників та захисниць.

Жадан приєднався до ініціативи Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME. За попередній рік організація скоординувала букінг українських артистів на десятках фестивалях та зібрала 13 млн гривень у виглядів пожертв.

"У нашій команді є чоловіки, які за сприяння Мінкульту отримали дозвіл на виїзд за кордон і всі без виключення повернулись в Україну у визначений строк. Без них наші досягнення були б неможливими. Саме тому ми не маємо дати можливість зрадникам, які втекли з України, знищити зусилля тисяч культурних діячів", — йдеться в заяві.

Проти заборони виїзду чоловіків артистів за кордон виступив і зірковий захисник України, учасник "Культурного десанту" Коля Сєрга.

"Давайте розберемося, чому не просто можна, а необхідно. А також визначимося, хто є культурними діячами. 1919 року під час наступу червоної армії в Україні було створено хор під керівництвом Олександра Кошиця, місія якого була — підняття української ідентичності в Європі та Америці за допомогою культури. Спеціально для цих гастролей Леонтович написав легендарного "Щедрика". Виступи хору захоплювали серця європейського глядача і все більше людей дізнавалося, яка Україна, закохувалися в неї та визнавали її. Спочатку хор фінансувався державою, а потім збори з виступів хору фінансували армію", — розповів він.

Представники від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" TVORCHI також підняли тему виїзду чоловіків за кордон. Під питанням їхній виступ у місті Найробі (Кенія) наступного тижня, куди USAID запросив їх виступити на відкритті муралу в рамках проєкту "Стіна" та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди.

"Під питанням наша участь у всіх промозаходах перед "Євробаченням" та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином. Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України. Нам потрібна ваша підтримка. Нам потрібен #культурнийшлях", — підсумували музиканти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасники Нацвідбору на "Євробачення", гурт The Hypnotunez, не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту. Також ми розповідали, що стендапер-втікач Щегель назвав Україну "цирком", а українців — "пацюками".