Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера: что он сделал

Телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадча

В конце прошлого года известный режиссер Тарас Голубков (работал над клипами Артема Пивоварова, группы "Скрябін" и других звезд) попросил у министерства культуры и информационной политики разрешения на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине The War Diary. А на самом деле поехал сотрудничать с пропутинской певицей Клавой Кокой. Об этом стало известно только недавно.

На предательство клипмейкера в своих Instastories отреагировала телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая.

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Из-за резонансного побега в россию Голубкова под угрозой стала возможность других украинских знаменитостей мужского пола участвовать в благотворительных инициативах за пределами страны. Так, например, в Лондон на концерт не смогли поехать участники группы KAZKA.

Екатерина Осадчая отметила, что уже несколько дней в ее голове не укладывается, как Голубков мог взять разрешение на съемки документального фильма о войне в Украине, а сам использовал его в коммерческих целях на территории страны-террориста.

"Большое желание посмотреть в глаза этому подонку Тарасу Голубкову. Хотя очень надеюсь, что в ближайшее время будет процедура, когда мы все сможем его увидеть за решеткой", — написала Осадчая.

В своей сториз телеведущая отметила аккаунты Офиса Президента Украины, Национальной полиции и Минкульта.

Тарас Голубков

Напомним, ранее мы писали, что украинские знаменитости, среди которых группа TVORCHI, писатель Сергей Жадан, солистка KAZKA Александра Зарицкая и другие, отстаивают возможность выезда за границу. Также мы рассказывали, что беглый стендапер Щегель назвал Украину "цирком", а украинцев — "крысами".