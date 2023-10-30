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Осадчая и Горбунов вывели своего сына на сцену шоу "Голос країни" — фото

30 октября 2023 20:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Осадчая и Горбунов вывели своего сына на сцену шоу "Голос країни" — фото
Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Завершился тринадцатый сезон шоу "Голос країни", которое в этом году снимали в Польше. Ведущие проекта, звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов взяли с собой в Варшаву старшего совместного сына Ивана. В сториз своих соцсетей звезды публиковали видео и фото с путешествия мальчика.

И только сейчас телеканал "1+1", на котором проходила трансляция шоу, показал профессиональные фото семьи.

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Шестилетний Иван активно участвовал в подготовке звездных родителей к единственному прямому эфиру этого сезона популярному вокальному шоу "Голос країни". Мальчик слушал, как Екатерина и Юрий учили сценарий, гримировались и репетировали. А в рекламной паузе Иван выходил на сцену, где выступали финалисты, и не хотел идти спать.

Осадчая с Горбуновым и сыном
Осадчая показала закулисы шоу с сыном. Скриншот: Instagram/kosadcha

Весь вечер Екатерина и Юрий поддерживали участников и вели прямой эфир. Супруги поделились редкими семейными фото с Иваном, сделанными на "Голосі країни-13".

Осадчая с Горбуновым и сыном
Звездная семья на шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1
Осадчая с Горбуновым и сыном
Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их старший общий сын. Фото: 1+1

Дети Осадчей и Горбуновой

Телеведущая родила первенца Илью в 2002 году от народного депутата Олега Полищука. С политиком Осадча была в браке три года. Илья закончил обучение в частной школе в Украине и поступил в Мэрилендский университет в пригороде Вашингтона (США). Там сейчас звездный парень и учится.

В 2017 и 2021 годах Екатерина родила сыновей Ивана и Даниила от своего мужа, телеведущего Юрия Горбунова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

До Осадчей, Юрий Горбунов был с бывшей актрисой балета Ивано-Франковского театра Людмилой, которая старше его на 10 лет. В этом гражданском браке Горбунов воспитывал падчерицу Ксению, которая в 2011 году родила Юрию внуку Полину.

Напомним, ранее мы писали, что Осадчая впервые за 10 лет вернулась на страницы Vogue. Также мы рассказывали, что победитель "Голоса країни-13" сделает со своей наградой.

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