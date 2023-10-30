Переможець "Голосу країни-13" розчулив промовою про загиблих побратимів

Переможець "Голосу країни-13" Михайло Панчишин із позивним Ptashkin. Фото: скріншот

25-річний військовий, який воював під Бахмутом, Михайло Панчишин з позивним Ptashkin став переможцем шоу "Голос країни-13". У фіналі проєкту він сказав, що "сьогодні перемогли ЗСУ", адже друге місце посів діючий військовослужбовець, захисник України Юрій Городецький.

Про йдеться на офіційному YouTube каналі "Голос країни".

Читайте також:

Воїн ЗСУ став кращим співаком країни

Ptashkin після перемоги згадав своїх побратимів. У суперфіналі Панчишин виконав авторський хіт під назвою "Невідомий герой". Пісню він присвятив своїм побратимам, більшість із яких загинули.

"Як би там не було, перемогли ЗСУ. Шнайдер, я обіцяв, що про наших пацанів не забудуть: Прапор, Грошик, Кост…Наступна пісня написана про них і про наших хлопців. Я буду далі нести славу і буду далі йти цей шлях. Дякую Артему велике. Хочу передати привіт всім "Бойовим Бобрам", — сказав Панчишин та подякував своєму тренеру Артему Пивоварову.

За звання головного вокаліста країни боролися 8 учасників. Усі виручені кошти від голосування направлені до Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі.

Раніше продюсери назвали ціну одного епізоду шоу "Голос країни" до повномасштабної війни.