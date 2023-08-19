Осадчая очаровала сеть эксклюзивными фото младших сыновей
Сегодня в семье телеведущей Екатерины Осадчей и шоумена и продюсера Юрия Горбунова особый день. Младшему сыну пары, Даниле, 2 года.
Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
Праздник в звездной семье
Осадчая опубликовала теплые семейные фото, на которых изображены ее младшие сыновья в домашней атмосфере. Мальчики, очевидно, растут очень близкими.
"Сегодня два года нашему Данилке! Наш светлый мальчик с самой красивой в мире улыбкой, наш жизнерадостный Данилка, с Днем рождения тебя. Ты наше счастье. Мы ловим каждое твое новое слово; сейчас наш мир состоит из кс (котов) быстро быстро, там, Ась (Ивась), ням ням и А (вода) буко (яблоко) и слова не из нашего детства: акдо (авокадо). Ты так быстро растешь, что я вечером не могу насмотреться, как ты засыпаешь, потому что утром ты уже станешь взрослее на день. Ты проснешься с улыбкой во все свои зубы и скажешь "ням ням". Да, твой папа говорит, что этот постоянный позитив такая черта, что останется на всю жизнь. Ты наша невероятная радость!" — написала Осадчая.
Звезда решила извиниться перед младшим сыном, за то, что до его появления на свет мечтала о дочери.
"И извини, что хотела девочку. Ты лучше ста девочек, мой младший и такой невероятный сын!" — поздравила мальчика звездная мама.
Кроме младшего сына Катерина и Юрий воспитывают старшего Ивана и взрослого Илью от предыдущего брака телеведущей.
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