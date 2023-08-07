Осадча зізналась, що хотіла змінити ім'я: на яке саме

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagran/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча з чоловіком, продюсером Юрієм Горбуновим, повернулись додому зі зйомок першого етапу тринадцятого сезону шоу "Голос країни". Його виробництво цього року локалізовано у Варшаві. Катерина опублікувала декілька відео з залаштунків та розповіла цікавий факт зі своєї біографії.

Відповідні сторіз доступні в її Instagram.

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За словами Осадчої, в павільйоні було чимало українців, які, вочевидь, живуть в столиці Варшави. І один з них, коли побачив телеведучу, назвав її Оксаною. Катерина згадала історію з дитинства та поділилась нею з підписниками.

"Коли я була маленькою, я хотіла, щоб мене з Каті переназвали в Оксану. Пройшло багато років і ось зараз ну напевно 40 відсотків людей, які мене кличуть, називають мене Оксаною. Ті, що мене не знають особисто. Тобто поєднують Катя і Осадча в Оксану. Тому бійтеся своїх бажань — вони можуть здійснитися", — розповіла Катерина.

Скриншот: Instagran/kosadcha

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча публічно запитала, скільки коштує життя українця. Також ми розповідали, що телеведуча пригадала співачці Світлані Лободі сплачування податків у Росії.