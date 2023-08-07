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Осадчая призналась, что хотела сменить имя: на какое именно

7 августа 2023 08:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Осадчая призналась, что хотела сменить имя: на какое именно
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagran/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Телеведущая Екатерина Осадчая с мужем, продюсером Юрием Горбуновым, вернулись домой со съемок первого этапа тринадцатого сезона шоу "Голос країни". Его производство в этом году локализовано в Варшаве. Екатерина опубликовала несколько видео из закулис и рассказала интересный факт из своей биографии.

Соответсвующие сториз доступны в ее Instagram.

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По словам Осадчей, в павильоне было немало украинцев, очевидно, живущих в столице Варшавы. И один из них, увидев телеведущую, назвал ее Оксаной. Екатерина вспомнила историю с детства и поделилась с подписчиками.

"Когда я была маленькой, я хотела, чтобы меня с Кати переименовали в Оксану. Прошло много лет и вот сейчас, ну наверняка 40 процентов людей, которые меня зовут, называют меня Оксаной. Те, что меня не знают лично. То есть совмещают Катя и Осадчая в Оксану. Поэтому бойтесь своих желаний они могут сбыться", — рассказала Екатерина.

Скриншот: Instagran/kosadcha

Напомним, ранее мы писали, что Осадчая публично спросила, сколько стоит жизнь украинца. Также мы рассказывали, что телеведущая припомнила певице Светлане Лободе об уплате налогов в России.

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