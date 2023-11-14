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Оскароносна Енн Гетевей зізналася, що готувалася піти на пенсію у 35 років

14 листопада 2023 19:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оскароносна Енн Гетевей зізналася, що готувалася піти на пенсію у 35 років
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Енн Гетевей знялася для обкладинки діджитал-версії Net-a-Porter. Зірка розповіла про те, як змінилося ставлення жінок до кар'єрних амбіцій.

Про це пише Daily Mail.

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За словами Енн, ще в дитинстві, коли вона тільки-но почала зніматися, її попередили, що розраховувати на довгу кар'єру не варто.

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

"Коли я була дитиною, мене попередили, що моя кар'єра у 35 років закінчиться. І я знаю, що з цим стикаються багато жінок. За цей час все більше жінок почали робити кар'єру пізніше, і я вважаю, що це просто фантастика. Це не означає, що нам час влаштувати парад із цього приводу — хтось сказав мені це днями: "Є так багато всього, чим можна пишатися, але так багато потрібно виправити", — зазначила зірка.

Сама Гетевей зізнається, що ще не досягла в житті всього, чого хотіла.

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

 

Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/
Акторка Енн Гетевей. Фото: instagram.com/annehathaway/

 

"У мене є цілі, є мрії, вони не сильно відрізняються від тих, що були у мене, коли я була молодша, але я все ще йду до них. Я хотіла б якнайбільше себе дивувати. Більше займатися серфінгом. Купити хорошу камеру і часто її використовувати. Створювати якнайбільше спільних спогадів із моєю родиною", — поділилася вона.

Енн Гетевей заміжня за актором і продюсером Адамом Шульманом. Подружжя виховує двоє синів.

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