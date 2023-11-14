Оскароносная Энн Гетевей призналась, что готовилась уйти на пенсию в 35 лет

Оскароносная Энн Хэтэуэй призналась, что готовилась уйти на пенсию в 35 лет
Актриса Энн Хэтэуэй снялась для обложки диджитал-версии Net-a-Porter. Звезда рассказала о том, как изменилось отношение женщин к карьерным амбициям.
Об этом пишет Daily Mail.
Стильная фотосессия Энн Хэтэуэй
По словам Энн, еще в детстве, когда она только начала сниматься, ее предупредили, что рассчитывать на долгую карьеру не стоит.
"Когда я была ребенком, меня предупредили, что моя карьера в 35 лет закончится. И я знаю, что с этим сталкиваются многие женщины. За это время все больше женщин стали делать карьеру позже, и я считаю, что это просто фантастика. Это не значит, что нам пора устроить парад по этому поводу — кто-то сказал мне это на днях: "Есть так много всего, чем можно гордиться, но так много нужно исправить", — отметила звезда.
Сама Хэтэуэй признается, что еще не добилась в жизни всего, чего хотела.
"У меня есть цели, есть мечты, они не сильно отличаются от тех, что были у меня, когда я была младше, но я все еще иду к ним. Я хотела бы больше себя удивлять. Больше заниматься серфингом. Купить хорошую камеру и часто ее использовать. Создавать как можно больше общих воспоминаний с моей семьей" — поделилась она.
Энн Хэтэуэй замужем за актером и продюсером Адамом Шульманом. Супруги воспитывают двоих сыновей.
Напомним, Билли Айлиш призналась, что ее привлекают женщины.
Ранее Ксения Мишина обнажила стальной пресс и ответила хейтерам.
Читайте Новини.LIVE!