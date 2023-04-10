Оскароносна Гіларі Свенк вперше стала матір'ю в 48 років

Голлівудська акторка Гіларі Свенк на цьогорічній премії "Золотий глобус". Фото: people.com

Американська акторка Гіларі Свенк уперше стала матір'ю. Дворазова лауреатка премії "Оскар" народила близнюків.

Про це 48-річна кінозірка повідомила у своєму Instagram.

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Батько близнюків — підприємець Філіп Шнайдер, за якого Свенк вийшла заміж 2018 року.

"Це було непросто, але хлопчик і дівчинка варті того", — написала Свенк у соцмережі.

Під публікацією з'явилися багато коментарів із побажаннями для акторки та її дітей. Зірку привітали й колеги, у тому числі Шерон Стоун. "Благослови Боже, люба. Це найнезвичайніша мандрівка в історії. Так рада за вас всіх", — прокоментувала 65-річна акторка.

Про вагітність оскароносна кінозірка розповіла у жовтні минулого року в ефірі шоу Good Morning, America. Гіларі зізналася, що дуже давно хотіла завести дитину, але не могла завагітніти.

Шлюб зі Шнайдером, з яким вона познайомилася на побаченні наосліп 2016 року, для зірки фільму "Крихітка на мільйон" став другим. Раніше Свенк була одружена з актором Чадом Лоу. Також вона мала роман із колишнім тенісистом Рубеном Торресом, але до весілля справа не дійшла.

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