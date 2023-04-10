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Оскароносна Гіларі Свенк вперше стала матір'ю в 48 років

10 квітня 2023 11:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудська акторка Гіларі Свенк на цьогорічній премії "Золотий глобус". Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська акторка Гіларі Свенк уперше стала матір'ю. Дворазова лауреатка премії "Оскар" народила близнюків. 

Про це 48-річна кінозірка повідомила у своєму Instagram.

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Батько близнюків — підприємець Філіп Шнайдер, за якого Свенк вийшла заміж 2018 року. 

"Це було непросто, але хлопчик і дівчинка варті того", — написала Свенк у соцмережі.

Під публікацією з'явилися багато коментарів із побажаннями для акторки та її дітей. Зірку привітали й колеги, у тому числі Шерон Стоун. "Благослови Боже, люба. Це найнезвичайніша мандрівка в історії. Так рада за вас всіх", — прокоментувала 65-річна акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)

Про вагітність оскароносна кінозірка розповіла у жовтні минулого року в ефірі шоу Good Morning, America. Гіларі зізналася, що дуже давно хотіла завести дитину, але не могла завагітніти.

Шлюб зі Шнайдером, з яким вона познайомилася на побаченні наосліп 2016 року, для зірки фільму "Крихітка на мільйон" став другим. Раніше Свенк була одружена з актором Чадом Лоу. Також вона мала роман із колишнім тенісистом Рубеном Торресом, але до весілля справа не дійшла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Гаррі Поттера Редкліфф, британський актор Деніел Редкліфф, готується вперше стати батьком. Також ми розповідали, що вагітна співачка Світлана Тарабарова активно готується до появи малюка: що бере з собою у пологовий будинок.

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