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Оскароносная Хиллари Суэнк впервые стала матерью в 48 лет

10 апреля 2023 11:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Хиллари Суэнк на премии "Золотой глобус-2023". Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса Хиллари Суэнк впервые стала матерью. Двухкратная лауреатка премии "Оскар" родила близнецов.

Об этом 48-летняя кинозвезда сообщила в своем Instagram.

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Отец близнецов — предприниматель Филипп Шнайдер, за которого Суэнк вышла замуж в 2018 году.

"Это было непросто, но мальчик и девочка стоят того", — написала Суэнк в соцсети.

Под публикацией появилось много комментариев с пожеланиями для актрисы и ее детей. Звезду поздравили и коллеги, в том числе Шэрон Стоун. "Благослови Боже, дорогая. Это самое необычное путешествие в истории. Так рада за вас всех", — прокомментировала 65-летняя актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)

О беременности оскароносная кинозвезда рассказала в октябре прошлого года в эфире шоу Good Morning, America. Хиллари призналась, что очень давно хотела завести ребенка, но не могла забеременеть.

Брак со Шнайдером, с которым она познакомилась на свидании вслепую в 2016 году, для звезды фильма "Малышка на миллион" стал вторым. Ранее Суэнк была замужем за актером Чадом Лоу. Также у нее был роман с бывшим теннисистом Рубеном Торресом, но до свадьбы дело не дошло.

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклиффа, британский актер Дэниел Рэдклифф, готовится впервые стать отцом. Также мы рассказывали, что беременная певица Светлана Тарабарова активно готовится к появлению малыша: берет с собой в роддом.

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