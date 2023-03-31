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Вагітна Тарабарова активно готується до появи малюка: що бере з собою у пологовий будинок

31 березня 2023 11:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Світлана Тарабарова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року співачка Світлана Тарабарова оголосила про свою третю вагітність. Артистка ось-ось має народити дівчинку. Тарабарова вже зібрала набір у пологовий будинок та випустила "Дитячий альбом".

Про це співачка повідомила у своїх соцмережах.

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  • Декілька шапочок, рукавичок для ручок. За словами Тарабарової, дітки народжуються із нігтиками, і щоб не дряпати себе — рукавички рятують. Також в наборі теплі шкарпетки, 3-4 пари.
  • Тальк для зміни підгузок, очищаючі вологі серветки, лосьйон для тіла, бавовняні серветки та антисептичні серветки для грудей, шампунь "Без сліз" для тіла та волосся.
  • Першу ковдру для гарних світлин на пам'ять
  • 8-10 "чоловічків", бажано швами назовні, щоб малюку не тисли (це якщо протік підгузок або ще щось, краще із запасом брати).

Про "Дитячий альбом"

На девʼятому місяці своєї третьої вагітності презентувала музичну новинку. 

"Дитячий альбом" — це наче швидка допомога для всіх матусь, бо тепер за настрій ваших сонечок буде відповідати музика, а вам більше не потрібно буде тисячу разів повторювати "чистимо зуби", "одягаємося" та інші фрази. Мами точно зрозуміють про що йде мова", — розповіла Світлана.

Команда співачки, порадившись із психологами, мультиплікацію вирішили поки що не робити — головне завдання створити настрій, навчити новому і відірвати дітей від зомбі-гаджетів, зберігши при цьому контакт із батьками.

Особисте життя Тарабарової

2016 року Світлана вийшла заміж за свого директора Олексія Бондаря. 2018 року вона народила первістка Івана. 2020-го — доньку Марію.

Саме під час другої вагітності Тарабарова стала головною героїнею реаліті-шоу "Декрет вже не секрет" на телеканалі М1. Про участь у телешоу Світлана розповіла разом із новиною про народження донечки.

"Спочатку було складно звикнути до того, що тебе постійно знімають. А наприкінці — було вже реально важко фізично: на останніх місяцях продуктивність сильно падає", — розповіла тоді Тарабарова.

Упродовж усієї вагітності виконавицю супроводжувала телекамера, демонструючи усі ключові моменти вагітності на одному зірковому прикладі. Кожен випуск був присвячений конкретній тематиці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Гаррі Поттера, британський актор Деніел Редкліфф, готується вперше стати батьком. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Ліндсі Лохан чекає на первістка. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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