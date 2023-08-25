Оскароносна Хелен Міррен у пір'ї прикрасила обкладинку глянцю

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

У неї "Оскар", "Тоні" та п'ять "Еммі", але єдине, що радує Гелен Міррен на землі, — це її сад. 78-річна британська актриса сказала, що садівництво зробило її "кращою" актрисою та позбавило її "его та невпевненості".

Стильна фотосесія та інтерв'ю зірки вийшли у новому номері DuJour.

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Акторка Хелен Міррен розповіла, що їй допомагає відпочити від метушні.

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

Акторка Хелен Міррен. Фото: DuJour

"Я думаю, що садівництво, ймовірно, допомагає мені бути кращою акторкою. Це як би очищає ваш мозок. Рослина просто не буде рости там, де ти хочеш. Для актора добре, коли его і невпевненість хоч трохи зникають", — говорить зірка.

Хелен сказала, що займається садівництвом разом із чоловіком Тейлором Гекфордом, з яким вона прожила в шлюбі 25 років, і вони розділяють роботу.

"Краса природи така фантастична. Чудово спостерігати, як росте те, що ви посадили. Мій чоловік займається деревами, а я — кущами та квітами. Це класичний поділ праці. Дивовижно бачити дерева, які ми посадили", — розповіла зірка кіно.

Для зйомок у журналі леді Хелен одягла декілька ефектних нарядів, у тому числі на обкладинці вона з'явилась усукні з пір'ям, також обрала сріблястий плащ і сонцезахисні окуляри кольору металік, червоне шкіряне пальто та сірий костюм у тонку смужку.

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