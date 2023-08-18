Памела Андерсон знялась у стильній фотосесії для модного глянцю

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/

Зірка серіалу 1990-х "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон у стильному образі знялась для модного глянцю. Красуня з мініммом макіяжу позувала в саду та на березі океану.

Про це пише Elle.

Читайте також:

"Нарешті вдома"

Памела Андерсон, яка нещодавно відсвяткували 56 день народження, крім розкішною фотосесії також мала відверту розмову з журналістом. Зірка зізналася, що зараз їй приносить щастя написання роману, який вона описує як "дуже романтичний, сексуальний, травматичний і смішний".

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/

"Якщо я не пишу, я знаю, що я не в хорошому місці. Якщо я пишу, я перебуваю у своєму тілі. Я там, де я повинна бути, — розповіла модель і додала, що сумує за днями написання листів, і цей ритуал повертає її в епоху до соціальних медіа, до ери текстових повідомлень. — Мені здається, усі завжди романтизують минуле".

Також зірка зізнається, тепер люди змінили про неї думку на краще.

"Багато людей підходять до мене на вулиці та кажуть: "Я поняття не мав, хто ти, і мені шкода за все, що я думав про тебе раніше, тому що ти мені зараз подобаєшся". Я просто хочу запитати його: "Що ти думав про мене раніше?". Ви насправді не думаєте про це зараз. Ти ростиш двох дітей, намагаєшся вижити, твоє серце розбите, ти намагаєшся наповнити своє життя людьми і робиш помилки. Ми всі просто намагаємося жити щодня. Отже, я думаю, десятиліття пішли від мене. І приємно було повернутися додому, повне коло. Я працюю більше, ніж будь-коли, коли думала, що вже на пенсії!", — ділиться Андерсон.

Раніше акторка Меган Фокс знялась у оригінальній фотосесії та поділилась подробицями приватного життя.

Нагадаємо, актриса Різ Візерспун знялася для обкладинки модного журналу. Зірка приміряла вбрання від культовух модних марок у стильній фотосесії.