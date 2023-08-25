Оскароносная Хелен Миррен в перьях украсила обложку глянца

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

У нее "Оскар", "Тони" и пять "Эмми", но единственное, что радует Хелен Миррен на земле, — это ее сад. 78-летняя британская актриса сказала, что садоводство сделало ее "лучшей" актрисой и лишило ее "эго и неуверенности".

Стильная фотосессия и интервью звезды вышли в новом номере DuJour.

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Актриса Хелен Миррен рассказала, что ей помогает отдохнуть от суеты.

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

Актриса Хелен Миррен. Фото: DuJour

"Я думаю, что садоводство, вероятно, помогает мне быть лучшей актрисой. Это как бы очищает ваш мозг. Растение просто не будет расти там, где ты хочешь. Для актера хорошо, когда эго и неуверенность хоть немного исчезают", — говорит звезда.

Хелен сказала, что занимается садоводством вместе с мужем Тейлором Гекфордом, с которым она прожила в браке 25 лет, и они разделяют работу.

"Красота природы такая фантастическая. Прекрасно наблюдать, как растет то, что вы посадили. Мой муж занимается деревьями, а я — кустами и цветами. Это классическое разделение труда. Удивительно видеть деревья, которые мы посадили", — рассказала звезда кино.

Для съемок в журнале леди Хелен надела несколько эффектных нарядов, в том числе на обложке она появилась в платье с перьями, также выбрала серебристый плащ и солнцезащитные очки цвета металлик, красное кожаное пальто и серый костюм в тонкую полоску.

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