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Оскароносная Мерил Стрип развелась после 45 лет брака

21 октября 2023 11:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оскароносная Мерил Стрип развелась после 45 лет брака
Актриса Мерил Стрип с мужем. Фото: WireImage
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Оскароносная актриса Мэрил Стрип после 45 лет брака рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером. Представитель Мэрил заявил, что они разошлись еще шесть лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ни Мерил Стрип, ни Дон Гаммер новость о своем разводе не комментировали. Но, по словам представителя звезды, она не офишировала развод, который состоялся несколько лет назад.

 

Актриса Мерил Стрип с мужем. Фото: WireImage
Актриса Мерил Стрип с мужем. Фото: WireImage

"Дон Гаммер и Мерил Стрип разведены более шести лет, и хотя они будут всегда заботиться друг о друге, они выбрали жизнь отдельно", — сказал представитель Мерил.

В последний раз супругов видели вместе на церемонии вручения "Оскара" еще в 2018 году. Мэрил Стрип и Дон Гаммер поженились в 1978 году. У них родилось четверо детей — певец и автор песен Генри Вулф, 43 года, и актрисы Меми Гаммер, 40 лет, Грейс Гаммер, 37 лет, и Луиза Джейкобсон, 30 лет.

Ранее экс-муж Бритни Спирс вышел с новой "подругой" на красную дорожку.

Напомним, экс-супруга Арианы Гранде подловили на свидании со звездой хорроров.

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