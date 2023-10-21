Оскароносная Мерил Стрип развелась после 45 лет брака

Актриса Мерил Стрип с мужем. Фото: WireImage

Оскароносная актриса Мэрил Стрип после 45 лет брака рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером. Представитель Мэрил заявил, что они разошлись еще шесть лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ни Мерил Стрип, ни Дон Гаммер новость о своем разводе не комментировали. Но, по словам представителя звезды, она не офишировала развод, который состоялся несколько лет назад.

Актриса Мерил Стрип с мужем. Фото: WireImage

"Дон Гаммер и Мерил Стрип разведены более шести лет, и хотя они будут всегда заботиться друг о друге, они выбрали жизнь отдельно", — сказал представитель Мерил.

В последний раз супругов видели вместе на церемонии вручения "Оскара" еще в 2018 году. Мэрил Стрип и Дон Гаммер поженились в 1978 году. У них родилось четверо детей — певец и автор песен Генри Вулф, 43 года, и актрисы Меми Гаммер, 40 лет, Грейс Гаммер, 37 лет, и Луиза Джейкобсон, 30 лет.

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