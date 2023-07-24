Оскароносний Рамі Малек розбігся із зірковою акторкою

Актор Рамі Малек та Люсі Бойнтон. Фото: instagram.com/ramilovelucy/

Актори Рамі Малек та Люсі Бойнтон розійшлися після п'яти років спільного життя. 42-річний оскароносний актор перестав виходити з нареченою в люди.

Про це пише Daily Mail.

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Рамі Малек свого часу отримав Оскар за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемська рапсодія". На зйомках картини він зустрів Люсі Бойнтон.

Після новини про розставання зіркової парочки, Рамі помітили в пабі з акторкою Рейчел Броснахен, але без Люсі. Малек і Броснахен, яка одружена з американським актором Джейсоном Ральфом, пізніше прогулювалися парком Праймроуз-Хілл тримаючись за руки.

На початку цього місяця до мережі потрапили фото, на яких Рамі Малек воркує з Еммою Коррін на концерті Брюса Спрінгстіна. Тим часом Бойнтон на заходах з'являється сама.

"Рамі дуже закрита людина. Коли ви зустрічаєтеся з ним, він як котяча м'ята для жінок: милий і чарівний. Але він ніколи не говорить про своє особисте життя. Дійсно, вже кілька місяців ходять чутки, що він і Люсі розлучилися", — сказало джерело з оточення актора.

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