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Оскароносный Рами Малек разбежался со звездной актрисой

24 июля 2023 11:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оскароносный Рами Малек разбежался со звездной актрисой
Актер Рами Малек и Люси Бойнтон. Фото: instagram.com/ramilovelucy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актеры Рами Малек и Люси Бойнтон разошлись после пяти лет совместной жизни. 42-летний оскароносный актер перестал выходить с невестой в люди.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рами Малек в свое время получил Оскар за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия". На съемках картины он встретил Люси Бойнтон.

После новости о расставании звездной парочки, Рами заметили в пабе с актрисой Рэйчел Броснахэн, но без Люси. Малек и Броснахен, которая замужем за американским актером Джейсоном Ральфом, позже прогуливались по парку Праймроуз-Хилл держась за руки.

В начале этого месяца в сеть попали фото, на которых Рами Малек воркует с Эммой Коррин на концерте Брюса Спрингстина. Между тем, Бойнтон на мероприятиях появляется сама.

"Рами очень закрытый человек. Когда вы встречаетесь с ним, он как кошачья мята для женщин: милый и очаровательный. Но он никогда не говорит о своей личной жизни. Действительно, уже несколько месяцев ходят слухи, что он и Люси расстались", — сказал источник из окружения актера.

Ранее бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Тревисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.

Певец Владимир Дантес сообщил о разводе с певицей Надеждой Дорофеевой в начале полномасштабного вторжения России в Украину. И это не было совпадением.

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