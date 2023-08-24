Оскароносный Шон Пенн использовал в своем фильме кадры из Бердянска

Кадр из фильма "Суперсила". Фото: скриншот

Оскароносный американский актер и режиссер использовал кадры из украинского Бердянска в своем документальном фильме. Речь идет о попадании в российское судно "Саратов".

Об этом можно узнать, судя по официальному трейлеру фильма "Суперсила".

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Что известно о фильме "Суперсила"

Известно, что фильм Шона Пенна "Суперсила" зрители смогут увидеть на экранах уже в сентябре.

Над киноработой начали работать еще в 2021 году до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. На съемку киноленты актера вдохновила история превращения комика Владимира Зеленского в Президента государства.

В фильме режиссер изобразил Россию как террористическое государство и как подтверждение тому продемонстрировал многочисленные свидетельства о преступлениях российских оккупантов против мирного украинского населения.

Лента, в первую очередь, призывает расширять военную помощь Украине.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT.

Также 24 августа, в День Независимости Украины, Одесский национальный академический театр оперы и балета начинает Восьмой фестиваль искусств под названием "Бархатный сезон в Одесской опере". Сезон откроет современная опера Александра Родина по мотивам Тараса Шевченко под названием "Екатерина".