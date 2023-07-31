Особистий кухар та СПА: "Барбі" Марго Роббі побалувала друзів дорогим відпочинком

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Акторка Марго Роббі нарешті вирушила у відпустку. Зірка поїхала з 14 близькими друзями на відпочинок на ферму Сохо в Оксфордширі.

Про це пише Daily Mail.

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Щедра Марго Роббі

33-річна актриса витратила 50 000 фунтів стерлінгів на своїх близьких друзів під час подорожі.

Марго, статки якої становлять 30 мільйонів фунтів стерлінгів, побалувала друзів стравами від особистого шеф-кухара, який готував їжу на вугільному грилі, розкішними СПА-процедурами, коктейльним фургоном із випивкою, гарячими ваннами та розвагами.

Зірка стрічки "Барбі" також насолоджувалася часом зі своїм чоловіком, кінопродюсером Томом Акерлі. Відмовившись від своїх гламурних суконь, Марго одягнула джинси, худі та шльопанці, розважаючись із друзями.

"Попри те, що Марго зараз найкрасивіша актриса на планеті, вона неймовірно приземлена і не любить нічого більше, ніж тусуватися зі своїми найкращими друзями. Вона може бути собою і більш ніж щаслива ділитися своїм багатством з людьми, яких вона любить, і вона справді щедра. Погода була не чудовою, але вони були раді відпочити, поїсти та випити. Провівши останні кілька тижнів на підборах, Марго відмовилася від суконь й одягла джинси, зручні толстовки та шльопанці. Її друзі також здебільшого працюють у кіноіндустрії, тому їх не бентежить слава Марго, і вона може бути собою", — поділився знайомий акторки.

Під час прем'єрних вихідних фільм "Барбі" зібрав вражаючих 360 мільйонів доларів, ставши кінохітом. Продажі квитків відзначили найбільший прем'єрний вікенд року, обійшовши фільм "Брати Супер Маріо", який зібрав 146 мільйонів доларів. "Барбі" може перетнути позначку в мільярд доларів у всьому світі — за прогнозами, фільм із Марго Роббі в головній ролі заробить щонайменше 800 мільйонів доларів під час прокату.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.

Раніше Камалія підкорила Італію піснею, яка могла стати саундтреком для "Барбі".