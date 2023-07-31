Личный повар и СПА: "Барби" Марго Робби побаловала друзей дорогим отдыхом

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби наконец-то отправилась в отпуск. Звезда уехала с 14 близкими друзьями на отдых на ферму Сохо в Оксфордшире.

Об этом пишет Daily Mail.

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Щедрая Марго Робби

33-летняя актриса потратила 50 000 фунтов стерлингов на своих близких друзей во время поездки.

Марго, состояние которой составляет 30 миллионов фунтов стерлингов, побаловала друзей блюдами от личного шеф-повара, готовившего еду на угольном гриле, роскошными СПА-процедурами, коктейльным фургоном с выпивкой, горячими ваннами и развлечениями.

Звезда фильма "Барби" также наслаждалась временем со своим мужем, кинопродюсером Томом Акерли. Отказавшись от своих гламурных платьев, Марго надела джинсы, худи и шлепанцы, развлекаясь с друзьями.

"Несмотря на то, что Марго сейчас самая красивая актриса на планете, она невероятно приземленная и не любит ничего больше, чем тусоваться со своими лучшими друзьями. Она может быть собой и более чем счастлива делиться своим богатством с людьми, которых она любит, и она действительно щедрая. Погода не была подходящая, они были рады отдохнуть, поесть и выпить. Проведя последние несколько недель на каблуках, Марго отказалась от платьев и надела джинсы, удобную толстовку и шлепанцы. Ее друзья также в основном работают в киноиндустрии, поэтому их не смущает слава Марго, и она может быть собой", — поделился знакомый актрисы.

Во время премьерных выходных фильм "Барби" собрал впечатляющие 360 миллионов долларов, став кинохитом. Продажи билетов отметили самый большой премьерный уикенд года, обойдя фильм "Братья Супер Марио", собравший 146 миллионов долларов. "Барби" может пересечь отметку в миллиард долларов по всему миру — по прогнозам, фильм с Марго Робби в главной роли заработает не менее 800 миллионов долларов во время проката.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

Ранее Камалия покорила Италию песней, которая могла бы стать саундтреком для "Барби".