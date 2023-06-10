Остап Ступка прокомментировал обвинение потерпевшего в "пьяном" ДТП

Остап Ступка. Фото: Остап Ступка/Facebook

Актер Остап Ступка отрицает слова пострадавшего в "пьяном" ДТП. Мужчина обвинил украинскую звезду кино в невыплате компенсаций за лечение.

Об этом пишет ТСН.ua.

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Ступка уверяет, что сразу после того, как врачи разрешили Ярославу принимать посетителей, он пришел к нему обсудить оплату лечения.

"Как только я узнал, что к нему можно посетителям, я сразу приехал и вышел на контакт. Мы пытались как нормальные адекватные люди договориться. Он путается в фактах и говорит неправдивые вещи по поводу моего финансирования его первого этапа лечения, когда он находился в больнице. Он озвучил сумму около 20 тысяч гривен. Это полная неправда. Сумма возмещения составляет 50 тысяч гривен", — говорит актер.

Открыт к общению

Остап Ступка заверил, что пребывание в больнице и все вопросы лечения пострадавшего были компенсированы. Актер заявил, что готов все это и дальше оплачивать и обеспечивать.

"Я не отказываюсь и никуда не убегаю. Я открыт к общению", — заявил Ступка, — Как только возникала необходимость приехать и оплатить медикаменты, я сразу приезжал к нему. Я не помню, сколько это было раз, но мы были на прямом контакте. Когда его выписали домой, я ему сказал, что если что-нибудь будет нужно — привезти или помочь, — чтобы он мне звонил по телефону. Но очень много времени он этого не делал".

Сумма морального ущерба и возмещения за изуродованное авто пока еще не определена.

"Мы не определились еще с суммой окончательного возмещения всего. Деньги за повреждение автомобиля также входят в общую сумму возмещения по делу. Машина стоит соответствующую сумму, также моральный ущерб, еще какие-то вещи, это все будет оформлено в общую сумму возмещения. Нельзя по частях и как-то это затягивать. Это все должно возместиться одной суммой за все пункты. Я готов ему возместить некоторые вещи, но я жду, когда соберется соответствующая сумма", - сказал актер.

Остап Ступка попросил Ярослава не давать подобных комментариев по поводу хода дела, ведь пока все вопросы находятся на этапе переговоров.

"Мне очень неприятно читать эти вещи, меня оговаривают. Мне досадно, что Ярослав встал на этот путь, но у меня еще тлеет надежда, что он вернется на правильный путь, иначе он рискует поставить под угрозу мои стремления завершить все это дело миром", — сказал актер и призвал Ярослава воздержаться от лишних комментариев по делу, пока его не завершат.

Напомним, ранее мы писали, что закончилась мера пресечения Остапа Ступки из-за "пьяного" ДТП: что ждет актера. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич показала место, где увидела расстрел ДРГ-шника.