Остап Ступка рассказал, как ему удалось спасти свой брак

Актер Остап Ступка с женой Дарьей. Фото: Facebook/Остап Ступка

Актер Остап Ступка поделился подробностями личной жизни. Звезда сообщил, как его жена отреагировала на ДТП, которое он устроил в этом году в Киеве.

Об этом актер рассказал в проекте "Говорит Суханов".

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Она мой лучший друг

С женой Дарьей актер Остап Ступка вместе уже почти 10 лет. В начале полномасштабного вторжения актер говорил, что между ними пошла трещина, но теперь признается, к счастью, отношения удалось спасти. Артист рассказал, что брак выдержал благодаря уступчивым решениям с обеих сторон. Апрельское ДТП, в которое попал Остап Ступка, очень расстроило его жену.

"Она сказала: "Что же ты наделал?", очень сильно переживала, - говорит актер и добавляет, что жена ультиматумов не ставила, - она знает, что такого больше не случится. Мне не хочется ее терять, потому что она мой друг лучший".

Остап Ступка был четырежды женат. Развод с третьей женой Ириной произошел после смерти его отца, актера Богдана Ступки.

"Мы остались друзьями. У нас двое общих детей, при случае помогаем друг другу. Я тоже смотрел на своих родителей, проживших 45 лет вместе, и думал, что тоже так проживу с одной единственной на всю жизнь", — говорит актер и добавляет, что не знает, почему так у него не складывается, но он надеется, что все впереди.

По мнению актера, ДТП 4 апреля произошло с ним не просто так.

"Чтобы какое-то понимание пришло в 55 лет. Это шанс, знак, образ, все что угодно, поэтому я думаю, что таким жестким способом судьба или отец с Небес сказал: "остановись", — убежден Остап Ступка.

Ранее закончилась мера пресечения Остапа Ступки из-за "пьяного" ДТП: что ждет актера.

Напомним, актер Остап Ступка отрицает слова пострадавшего в "пьяном" ДТП. Мужчина обвинил украинскую звезду кино в невыплате компенсаций за лечение.