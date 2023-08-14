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Остапчук показав, заради чого він з дружиною їздив на два тижні в Іспанію

14 серпня 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Остапчук показав, заради чого він з дружиною їздив на два тижні в Іспанію
Шоумен Володимир Остапчук. Фото: Facebook/vostapchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Майже два тижні шоумен Володимир Остапчук з дружиною, 23-річною блогеркою Катериною Полтавською, був в Іспанії. За словами зіркової пари, в Європі вони планували бути кілька днів, а втім провели більше часу. У своїх соцмережах Остапчук показав, що він привіз із закордону.

Відповідна сторіз з’явилася в його Instagram.

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Подробиці

Нещодавно в Остапчука був благодійний збір, і ,за словами Полтавської, їм дещо треба було закупити в Європі. Що саме — не розповідали. Також у Володимира був запланований захід за участю дипломатів. Але той перенесли з 4 на 11 серпня. Тому зіркова пара відпочивала у Валенсії, планувала зробити стендап шоу, але так і не втілила це в життя.

У соцмережах від Остапчука та Полтавської вимагали звіти, куди пішли гроші, які їм задонатили. Втім Володимир та Катерина більше обговорювали скандал щодо депіляції жіночого тіла, в який потрапив шоумен.

І ось тільки зараз зіркова родина повернулася до України. Остапчук зняв селфі в машині на тлі товарів, які він придбав за кордоном. Що саме, кому та яку суму витратив на це, Володимир не повідомив.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Водночас він активно продавав квитки на зйомки свого YouTube-шоу "Мекнув — питайте". Вони відбудуться сьогодні, 14 серпня. Зірковими гостями стануть співак MELOVIN, блогер Олег Машуковський, шоумен Анатолій Анатоліч та акторка Ольга Сумська. 

Раніше ми писали, що дружина Остапчука звинуватила Машу Єфросиніну в нещирості. Також ми розповідали, що Остапчук та репер Позитив прокоментували свої висловлювання щодо жіночого ідеалу, які спричинили гучний скандал.

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