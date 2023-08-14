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Остапчук показал, ради чего он с женой ездил на две недели в Испанию

14 августа 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Остапчук показал, ради чего он с женой ездил на две недели в Испанию
Шоумен Владимир Остапчук. Фото: Facebook/vostapchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти две недели шоумен Владимир Остапчук с женой, 23-летней блогершей Екатериной Полтавской, был в Испании. По словам звездной пары, в Европе они планировали быть несколько дней, впрочем провели там больше времени. В своих соцсетях Остапчук показал, что он привез из-за границы.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

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Подробности

Недавно у Остапчука был благотворительный сбор, и, по словам Полтавской, им кое-что нужно было закупить в Европе. Что именно — не рассказывали. Также у Владимира было запланировано мероприятие с участием дипломатов. Но его перенесли с 4 на 11 августа. Потому звездная пара отдыхала в Валенсии, планировала сделать стендап шоу, но так и не воплотила это в жизнь.

В соцсетях от Остапчука и Полтавской требовали отчеты, куда пошли деньги, которые им задонатили. Впрочем, Владимир и Екатерина больше обсуждали скандал о депиляции женского тела, в который попал шоумен. 

И вот только сейчас звездная семья вернулась в Украину. Остапчук снял селфи в машине на фоне товаров, приобретенных за рубежом. Что именно, кому и какую сумму потратил, Владимир не сообщил.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

В то же время он активно продавал билеты на съемки своего YouTube-шоу "Мекнув — питайте". Они пройдут сегодня, 14 августа. Звездными гостями станут певец MELOVIN, блогер Олег Машуковский, шоумен Анатолий Анатолич и актриса Ольга Сумская.

Ранее мы писали, что супруга Остапчука обвинила Машу Ефросинину в неискренности. Также мы рассказывали, что Остапчук и рэпер Позитив прокомментировали свои высказывания относительно женского идеала, которые повлекли громкий скандал.

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