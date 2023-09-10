Остапчук рассказал, как не следует делать предложение руки и сердца

Шоумен Владимир Остапчук. Фото: Facebook/kanalukraina

В последнее время шоумен Владимир Остапчук почти не появляется на телевидении. Он ведет собственное YouTube-шоу "Мекнув — питайте" и многочисленные свадебные церемонии. В новом эпизоде Остапчук рассказал, как, по его мнению, лучше не делать предложение руки и сердца.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале шоумена.

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Остапчук рассказал, что для него кринж, когда выносят кольцо в ресторане в еде. Владимир отметил, что если любимый человек проглотит драгоценность, то влюбленные окажутся в не очень приятной ситуации.

"Второе, это на каком-то концерте. А очень часто так делают. И при чем может быть стадион, и 8-10 тысяч зрителей, а она просто не готова сказать "Да". Это было недавно в TikTok. И он стоит, и солист группы стоит, а она говорит: "Извини, пожалуйста, но я скажу тебе нет", — рассказал Остапчук.

Третий вариант, как лучше не делать предложение, по мнению шоумена, это на другой свадьбе. У Остапчука бывало такое, что его гости просили организовать это, например, перед первым танцем молодоженов или разрезанием торта. Владимир считает это не к месту, потому что молодожены заплатили деньги, устроили праздник и делать акцент на других людях не нужно.

В то же время актриса Ольга Сумская отметила, что подобное может произойти, когда, например, подружка невесты поймала букет невесты.

Напомним, ранее мы писали, что 23-летняя жена Остапчука никогда не делала отношения с шоуменом. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о ее разводе с ресторатором Мишей Кацуриным.