Остапчук и Позитив прокомментировали свои оскорбительные слова в сторону женщин

Телеведущий Владимир Остапчук, певец Позитив и блогер Богдан Буше. Фото: скриншот youtube.com/@vova_ostapchuk

Недавно ведущий Владимир Остапчук, певец Позитив и блогер Богдан Буше возмутили сеть из-за своих высказываний в адрес женщин. Теперь известные мужчины решили прокомментировать свои мысли.

Соответствующие публикации звезды сделали в своих социальных сетях.

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Певец Позитив и ведущий Владимир Остапчук оправдались за оскорбительные слова о том, что не делающие депиляцию женщины непривлекательны. Так, Позитив отметил, что только высказывал собственное мнение и он не хотел никого обидеть.

"Мои слова на шоу относительно депиляции у девушек были выражением моего личного мнения, а не попыткой навязать его другим или дискриминацией. Меня спросили — я ответил как мужчина, которого не привлекают волосы на теле женщины. У каждого есть свои личные предпочтения, подчеркиваю — личные. Каждый человек имеет право на самовыражение, как он себя комфортнее чувствует, в душе и снаружи. И считаю, что кенселить человека за личное мнение или вкус неправильно, потому что непонятно, за какую свободу самовыражения мы боремся", — говорит Позитив.

Владимир Остапчук прокомментировал свои высказывания

Телеведущий Владимир Остапчук тоже заявил, что делился только своими мыслями. Так что, по словам ведущего, в шоу не было сексистских высказываний, ведь они не навязывали свое мнение другим.

"Каждый человек имеет право на собственные предпочтения: кому-то нравятся больше блондинки, чем брюнетки; кому-то нравятся бритые девушки, а кому-то нет; кому-то нравятся обеспеченные мужчины, а для кого-то это неважно. Мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые девушки. Это личное пристрастие, а не сексизм, до тех пор, пока мужчина не говорит, что женщина — это не женщина, если она не выбрита. В выпуске такого нет и не может быть. Ни один из нас не сказал, что наличие или отсутствие волос на теле женщины определяет ее как женщину или привлекательность для всех мужчин", — отметил Остапчук.

Владимир Остапчук прокомментировал свои слова в сторону женщин. Скриншот: facebook.com/vostapchuk

Однако фоловеры Остапчука и Позитива не смогли принять такого объяснения.

"Эти ваши видео-оправдания жалкие, надо думать перед тем, как что-то говорить, а не оправдываться".

"Так хейтить мужчины за личное мнение нельзя, а хейтить женщин за волосы на теле можно? Что это за двойные стандарты".

"Какая разница? Кого это интересует? Мне стыдно за вас перед военными, перед ранеными, перед пленными, перед спасателями...это какой-то трэш, неужели вы ничего не можете выбрать в жизни кроме публикации фейсбучного мусора во время кровавой войны".

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. В частности, мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Звездные мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки с растительностью на теле не могут быть привлекательными.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука. Он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос в качестве ведущего дня рождения. Оказалось, что на вечеринке Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

Ранее жена шоумена Владимира Остапчука сообщила поклонникам, что впервые в жизни потеряла сознание.