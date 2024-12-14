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Остапчук устроил сюрприз для жены после выписки из роддома

14 декабря 2024 13:16
Мария Покровская - Редактор
Жена Владимира Остапчука похвасталась, как муж встречал ее из роддома — фото
Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/poka.tya
Мария Покровская - Редактор

Телеведущий Владимир Остапчук тщательно подготовился к встрече супруги Екатерины и сына Тимофея после выписки из роддома. Шоумен устроил для любимой настоящий сюрприз.

Как мужчина встречал ее дома, Екатерина показала на своей странице в Instagram.

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Жена шоумена вместе с младенцем провела в роддоме три дня, чтобы убедиться, что с малышом и ею все в порядке. По приезду домой Екатерину ждал подарок от любимого.

Владимир украсил дом воздушными шарами, среди которых был большой медвежонок и сердце с именем сына, а также живыми цветами.

Екатерина Остапчук показала сюрприз от мужа
Екатерина Остапчук показала сюрприз от мужа. Фото: instagram.com/poka.tya
Владимир Остапчук встретил жену из роддома
Владимир Остапчук встретил жену из роддома. Фото: instagram.com/poka.tya

"Вчера приехали домой, а тут папа подготовился", — подписала кадры жена ведущего.

Жена Остапчука похвасталась сюрпризом от него
Жена Остапчука похвасталась сюрпризом от него. Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина рассказала, как прошла первая ночь с малышом дома. Молодая мамочка призналась, что очень переживала, что не сможет справиться с младенцем самостоятельно.

"У меня появилась паника, что я не понимаю, как сделать так, чтобы дома было так же удобно, как в роддоме, к быту, в котором уже привыкла. Просто палата — одна большая комната, все в одном месте и все удобно, а дома кажется, что надо всего по три экземпляра, чтобы стояло везде и не надо было ходить постоянно с первого на второй этаж", — рассказала Остапчук.

Екатерина Остапчук с сыном дома
Екатерина Остапчук с сыном дома. Фото: instagram.com/poka.tya

Блогер призналась, что даже расплакалась из-за собственных переживаний. По словам Екатерины, муж очень помогает ей с заботой о малыше.

"В итоге я просто час после возвращения домой проплакала, а потом поговорила с собой и решила, что все равно у него нет запасных родителей, поэтому все трудности надо будет проходить нам. Ночью все уже было супер, за исключением того, что я не спала, хотя малыш спал почти постоянно. Вова сполна выполняет свои родительские обязанности, поэтому я имею возможность спать и заниматься своими делами, но пока я в режиме тревоги и не могу себе позволить даже сон", — поделилась жена ведущего.

Екатерина Остапчук рассказала о возвращении из роддома
Екатерина Остапчук рассказала о возвращении из роддома. Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее Владимир Остапчук с женой умиляли сеть первыми фото с сыном из родильного.

Также жена шоумена впервые рассказала о врожденной особенности, из-за которой ей пришлось делать кесарево сечение.

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