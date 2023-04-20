Остапчук зізнався, чому не вживає алкоголь та як це вплинуло на його життя
Минулого тижня шоумен Володимир Остапчук презентував власне YouTube-шоу "Мекнув — питайте". В ньому зіркові гості відповідають на різні запитання. Якщо якесь вони бажають пропустити, їм доведеться випити алкогольний напій.
У своїх Instastories Остапчук розповів, яким стало його життя після кардинальних змін.
Понад місяць без алкоголю
Деякі уважні шанувальники Остапчука помітили, що під час зйомок нового шоу Володимир жодного разу не випив алкогольний напій. Виявляється, телезірка перестав пити ще 7 березня.
Спочатку Остапчук збирався почистити організм, і навіть сходив на повний медичний огляд до однієї з клінік. Після цього він не п’є навіть келих вина в компанії нової коханої Катерини, яка, до речі, молодша за нього на 16 років.
"З плюсів: схуд на шість кілограмів, стала кращою шкіра, бадьорий і добре сплю. З мінусів: зникли друзі", — зізнався в соцмережах шоумен.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружина Остапчука, юристка Христина Горняк, вперше підтвердила офіційне розлучення з шоуменом. Також ми розповідали, що Володимир Остапчук озвучив українською мовою персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі.