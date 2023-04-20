Остапчук зізнався, чому не вживає алкоголь та як це вплинуло на його життя

Шоумен Володимир Остапчук на одному з заходів. Фото: Facebook/kanalukraina

Минулого тижня шоумен Володимир Остапчук презентував власне YouTube-шоу "Мекнув — питайте". В ньому зіркові гості відповідають на різні запитання. Якщо якесь вони бажають пропустити, їм доведеться випити алкогольний напій.

У своїх Instastories Остапчук розповів, яким стало його життя після кардинальних змін.

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Деякі уважні шанувальники Остапчука помітили, що під час зйомок нового шоу Володимир жодного разу не випив алкогольний напій. Виявляється, телезірка перестав пити ще 7 березня.

Спочатку Остапчук збирався почистити організм, і навіть сходив на повний медичний огляд до однієї з клінік. Після цього він не п’є навіть келих вина в компанії нової коханої Катерини, яка, до речі, молодша за нього на 16 років.

"З плюсів: схуд на шість кілограмів, стала кращою шкіра, бадьорий і добре сплю. З мінусів: зникли друзі", — зізнався в соцмережах шоумен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружина Остапчука, юристка Христина Горняк, вперше підтвердила офіційне розлучення з шоуменом. Також ми розповідали, що Володимир Остапчук озвучив українською мовою персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі.