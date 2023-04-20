Остапчук признался, почему не употребляет алкоголь и как это повлияло на его жизнь
На прошлой неделе шоумен Владимир Остапчук презентовал собственное YouTube-шоу "Мекнув - питайте". В нем звездные гости отвечают на разные вопросы. Если какой-нибудь из них они желают пропустить, им придется выпить алкогольный напиток.
В своих Instastories Остапчук рассказал, какой стала его жизнь после кардинальных перемен.
Более месяца без алкоголя
Некоторые внимательные поклонники Остапчука заметили, что во время съемок нового шоу Владимир не выпил алкогольный напиток. Оказывается, телезвезда перестал пить еще 7 марта.
Сначала Остапчук собирался почистить организм и даже сходил на полный медицинский осмотр в одну из клиник. После этого он не пьет даже бокал вина в компании новой возлюбленной Екатерины, которая, кстати, младше его на 16 лет.
"Из плюсов: похудел на шесть килограммов, стала лучше кожа, бодр и хорошо сплю. Из минусов: исчезли друзья", — признался в соцсетях шоумен.
Напомним, ранее мы писали, что экс-жена Остапчука, юрист Кристина Горняк, впервые подтвердила официальный развод с шоуменом. Также мы рассказывали, что Владимир Остапчук озвучил на украинском языке персонажа видеоигр Супер Марио в новом мультфильме.