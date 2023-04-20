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Остапчук признался, почему не употребляет алкоголь и как это повлияло на его жизнь

20 апреля 2023 09:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Остапчук признался, почему не употребляет алкоголь и как это повлияло на его жизнь
Шоумен Владимир Остапчук на одном из мероприятий. Фото: Facebook/kanalukraina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе шоумен Владимир Остапчук презентовал собственное YouTube-шоу "Мекнув - питайте". В нем звездные гости отвечают на разные вопросы. Если какой-нибудь из них они желают пропустить, им придется выпить алкогольный напиток.

В своих Instastories Остапчук рассказал, какой стала его жизнь после кардинальных перемен.

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Некоторые внимательные поклонники Остапчука заметили, что во время съемок нового шоу Владимир не выпил алкогольный напиток. Оказывается, телезвезда перестал пить еще 7 марта.

Сначала Остапчук собирался почистить организм и даже сходил на полный медицинский осмотр в одну из клиник. После этого он не пьет даже бокал вина в компании новой возлюбленной Екатерины, которая, кстати, младше его на 16 лет.

"Из плюсов: похудел на шесть килограммов, стала лучше кожа, бодр и хорошо сплю. Из минусов: исчезли друзья", — признался в соцсетях шоумен.

Напомним, ранее мы писали, что экс-жена Остапчука, юрист Кристина Горняк, впервые подтвердила официальный развод с шоуменом. Также мы рассказывали, что Владимир Остапчук озвучил на украинском языке персонажа видеоигр Супер Марио в новом мультфильме.

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