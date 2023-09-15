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Памела Андерсон відмовилась від макіяжу у фотосесії відомого глянцю

15 вересня 2023 14:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Памела Андерсон відмовилась від макіяжу у фотосесії відомого глянцю
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель та зірка Playboy Памела Андерсон прикрасила обкладинку канадського журналу. 56-річна красуня взяла учать у стильній фотосесії без макіяжу.

Про це пише Fashion.

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Андерсон приміряла стильне вбрання: спідниці, топи, костюми. На фото модель продемонструвала природню красу без краплі косметики.

 

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

"Я завжди знала, що коли стану старшою, усе піде на краще. Я просто не знала, коли настане цей час", — ділиться зірка.

Андерсон, яка виросла в Канаді, у відвертому інтерв'ю розповіла, визнає, що вона не була тією "красивою принцесою", яку, напевно, хотіла її мама. У той час як її мама робила пишну зачіску, Андерсон не переймалася зовнішністю.

 

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

"Немає такого поняття, як природна краса — це займає принаймні годину перед дзеркалом. І ти сильніший, якщо ти гарний", — говорила мама Памели.

Після невдалих шлюбів та тривалих стосунків, модель зараз перебуває в "романі" сама з собою.

"У моєму житті було багато кохання, і я не думаю, що залишуся на самоті до кінця. Для мене це період, щоб дізнатися, хто я. Це потужний час, і я почуваюся дуже добре у власній шкірі", — розповіла зірка.

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