Памела Андерсон відмовилась від макіяжу у фотосесії відомого глянцю

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

Модель та зірка Playboy Памела Андерсон прикрасила обкладинку канадського журналу. 56-річна красуня взяла учать у стильній фотосесії без макіяжу.

Про це пише Fashion.

Читайте також:

Не була красивою принцесою

Андерсон приміряла стильне вбрання: спідниці, топи, костюми. На фото модель продемонструвала природню красу без краплі косметики.

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

"Я завжди знала, що коли стану старшою, усе піде на краще. Я просто не знала, коли настане цей час", — ділиться зірка.

Андерсон, яка виросла в Канаді, у відвертому інтерв'ю розповіла, визнає, що вона не була тією "красивою принцесою", яку, напевно, хотіла її мама. У той час як її мама робила пишну зачіску, Андерсон не переймалася зовнішністю.

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

Модель Памела Андерсон. Фото: Fashion

"Немає такого поняття, як природна краса — це займає принаймні годину перед дзеркалом. І ти сильніший, якщо ти гарний", — говорила мама Памели.

Після невдалих шлюбів та тривалих стосунків, модель зараз перебуває в "романі" сама з собою.

"У моєму житті було багато кохання, і я не думаю, що залишуся на самоті до кінця. Для мене це період, щоб дізнатися, хто я. Це потужний час, і я почуваюся дуже добре у власній шкірі", — розповіла зірка.

Раніше Кім Кардаш'ян у сяючій сукні затьмарила Ніколь Кідман та голлівудських дів на званій вечері.

Нагадаємо, ми писали про найсміливіші образи гостей премії MTV Video Music Award 2023.