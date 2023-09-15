Памела Андерсон отказалась от макияжа в фотосессии известного глянца
Модель и звезда Playboy Памела Андерсон украсила обложку канадского журнала. 56-летняя красавица приняла участие в стильной фотосессии без макияжа.
Об этом пишет Fashion.
Не была красивой принцессой
Андерсон примерила стильные наряды: юбки, топы, костюмы. На фото модель продемонстрировала естественную красоту без капли косметики.
"Я всегда знала, что когда стану старше, все пойдет к лучшему. Я просто не знала, когда придет это время", — делится звезда.
Выросшая в Канаде Андерсон в откровенном интервью рассказала, что она не была той "красивой принцессой", которую, наверное, хотела иметь ее мама.
"Нет такого понятия, как естественная красота — это занимает по крайней мере час перед зеркалом. И ты сильнее, если ты красива", — говорила мама Памэлы.
После неудачных браков и длительных отношений модель сейчас находится в "романе" сама с собой.
"В моей жизни было много любви, и я не думаю, что останусь в одиночестве до конца дней. Для меня это период, чтобы узнать, кто я. Это мощное время, и я чувствую себя очень хорошо в собственной коже", — рассказала звезда.
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