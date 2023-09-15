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Памела Андерсон отказалась от макияжа в фотосессии известного глянца

15 сентября 2023 14:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Памела Андерсон отказалась от макияжа в фотосессии известного глянца
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель и звезда Playboy Памела Андерсон украсила обложку канадского журнала. 56-летняя красавица приняла участие в стильной фотосессии без макияжа.

Об этом пишет Fashion.

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Андерсон примерила стильные наряды: юбки, топы, костюмы. На фото модель продемонстрировала естественную красоту без капли косметики.

 

Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion

"Я всегда знала, что когда стану старше, все пойдет к лучшему. Я просто не знала, когда придет это время", — делится звезда.

Выросшая в Канаде Андерсон в откровенном интервью рассказала, что она не была той "красивой принцессой", которую, наверное, хотела иметь ее мама.

 

Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion

 

Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion
Модель Памэла Андерсон. Фото: Fashion

"Нет такого понятия, как естественная красота — это занимает по крайней мере час перед зеркалом. И ты сильнее, если ты красива", — говорила мама Памэлы.

После неудачных браков и длительных отношений модель сейчас находится в "романе" сама с собой.

"В моей жизни было много любви, и я не думаю, что останусь в одиночестве до конца дней. Для меня это период, чтобы узнать, кто я. Это мощное время, и я чувствую себя очень хорошо в собственной коже", — рассказала звезда.

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