Памелу Андерсон визнали іконою стилю

Модель Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Днями відбулась 10-та церемонія нагородження Fashion Media Awards. Легендарна модель і актриса Playboy Памела Андерсон отримала нагороду "Ікона стилю".

Про це пише Daily Mail.

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Андерсон вийшла на червону доріжку у світло-коричневій сукні, традиційно без макіяжу. Компанію красуні склав її син Брендон Лі, який є одним із двох її синів, яких вона має від колишнього чоловіка і рокера Томмі Лі.

Акторка Памела Андерсон. Фото: Shutterstock

Акторка Памела Андерсон з сином Брендоном Лі. Фото: Shutterstock

Андерсон вийшла заміж за Томмі Лі на пляжі в Канкуні в лютому 1995 року, через чотири дні після зустрічі. Біля океанських хвиль Памела була в білому бікіні, а наречений — без сорочки в шортах.

За словами Лі, пара шість тижнів розмовляла по телефону, перш ніж Андерсон нарешті погодилася провести час разом. Але замість зустрічі вона наступного дня поїхала на фотосесію в Канкун. Але Лі був наполегливим і пішов з нею.

"У мене справді завжди було таке казкове уявлення про весілля, що я зустріну когось, закохаюся, і це буде дуже романтично, і це буде кохання з першого погляду. І я мала усе, що хотіла. Він переслідував мене, і я просто подумала, що це романтично", — розповіла колишня модель Playboy під час інтерв’ю з Ларрі Кінгом у 2002 році.

Акторка Памела Андерсон. Фото: Shutterstock

Брендон з'явиться на світ у червні 1996 року, через 16 місяців після весілля на пляжі. Його брат Ділан, якому зараз 25, народився наступного року в грудні 1997 року.

Але пара не була довго разом. Томмі Лі був засуджений до шести місяців у в'язниці округу Лос-Анджелес за жорстоке поводження з дружиною.

Зрештою, Андерсон і Лі розлучилися в 1998 році, після чого почався довгий суд щодо опіки над їхніми синами, тож вони отримали спільну опіку в жовтні 2002 року.

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