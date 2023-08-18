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Памела Андерсон снялась в стильной фотосессии для модного глянца

18 августа 2023 11:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Памела Андерсон снялась в стильной фотосессии для модного глянца
Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда сериала 1990-х "Спасатели Малибу" Памела Андерсон в стильном образе снялась для модного глянца. Красавица с минимом макияжа позировала в саду и на берегу океана.

Об этом пишет Elle.

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Памела Андерсон, недавно отпраздновавшая 56 день рождения, кроме роскошной фотосессии также  откровенно поговорила с журналистом. Звезда призналась, что сейчас ей приносит счастье написание романа, который она описывает как "очень романтичный, сексуальный, травматический и смешной".

 

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/

 

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/

 

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/elleusa/

 

"Если я не пишу, я знаю, что я не на своем месте. Если я пишу, я нахожусь в своем теле. Я там, где я должна быть, — рассказала модель и добавила, что скучает по дням написания писем, и этот ритуал возвращает ее в эпоху до социальных медиа, до эпохи текстовых сообщений. — Мне кажется, все всегда романтизируют прошлое".

Также звезда признается, теперь люди изменили о ней мнение к лучшему.

"Многие люди подходят ко мне на улице и говорят: "Я понятия не имел, кто ты, и мне жаль обо всем, что я думал о тебе раньше, потому что ты мне сейчас нравишься". Я просто хочу спросить его: "Что ты думал обо мне раньше?". Вы на самом деле не думаете об этом сейчас. Тогда ты растила двоих детей, пытаешься выжить, твое сердце разбито, ты пытаешься наполнить свою жизнь людьми и совершаешь ошибки. Мы все просто пытаемся жить каждый день. Итак, я думаю, десятилетия ушли от меня. И приятно вернуться домой, полный круг. Я работаю больше, чем когда-либо, когда думала, что уже на пенсии!", – делится Андерсон.

Ранее актриса Меган Фокс снялась в оригинальной фотосессии и поделилась подробностями личной жизни.

Напомним, актриса Риз Уизерспун снялась для обложки модного журнала. Звезда примеряла наряды от культовых модных марок в стильной фотосессии.

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