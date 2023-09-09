Памелу Андерсон признали иконой стиля

Модель Памэла Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

На днях состоялась 10-я церемония награждения Fashion Media Awards. Легендарная модель и актриса Playboy Памела Андерсон получила награду "Икона стиля".

Об этом пишет Daily Mail.

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Андерсон вышла на красную дорожку в бежевом платье, традиционно без макияжа. Компанию красавице составил ее сын Брэндон Ли, который является одним из двух ее сыновей, которых она имеет от бывшего мужа и рокера Томми Ли.

Актриса Памела Андерсон. Фото: Shutterstock

Актриса Памела Андерсон с сыном. Фото: Shutterstock

Андерсон вышла замуж за Томми Ли на пляже в Канкуне в феврале 1995 года, спустя четыре дня после встречи. Возле океанских волн Памела была в белом бикини, а жених — без рубашки и в шортах.

По словам Ли, пара шесть недель разговаривала по телефону, прежде чем Андерсон наконец согласилась провести время вместе. Но вместо встречи она на следующий день уехала на фотосессию в Канкун. Но Ли был настойчив и поехал за ней.

"У меня действительно всегда было такое сказочное представление о свадьбе, что я встречу кого-то, влюблюсь, и это будет очень романтично, и это будет любовь с первого взгляда. И я имела все, что хотела. Он преследовал меня, и я просто подумала, что это романтично", — рассказала бывшая модель Playboy во время интервью с Ларри Кингом в 2002 году.

Актриса Памела Андерсон. Фото: Shutterstock

Брендон появится на свет в июне 1996 года, через 16 месяцев после свадьбы на пляже. Его брат Дилан, которому сейчас 25, родился в следующем году в декабре 1997 года.

Но пара не была долго вместе. Томми Ли был приговорен к шести месяцам тюрьмы округа Лос-Анджелес за жестокое обращение с женой.

В конце концов Андерсон и Ли развелись в 1998 году, после чего начался долгий суд по поводу опеки над их сыновьями, в итоге они получили совместную опеку в октябре 2002 года.

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