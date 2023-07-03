Папарацци подловили беззаботных Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/allsussex/

После ряда неудач принц Гарри и Меган Маркл не огорчаются. Недавно парочку, беззаботно общавшуюся о чем-то веселом, подловили в Калифорнии папарацци.

Об этом пишет Daily Mail.

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Меган Маркл и принц Гарри посетили бизнес-комплекс в Санта Барбаре. На территории расположены несколько фирм, студия каратэ, парикмахерская, студия пилатеса и йоги. Папарацци сняли герцогов, когда те весело что-то обсуждали.

Герцогов Сассекских впервые видели после новости о том, что король Великобритании Чарльз ІІІ попросил сына с женой покинуть их резиденцию во Фрогморе, которую им предоставили после свадьбы. Там супруги провели всего 6 месяцев. Принца Гарри и Меган Маркл попросили забрать свои вещи из имения, расположенного по соседству с Виндзорским замком.

На прошлой неделе Spotify отменил соглашение о подкасте Archetypes после того, как было снято только 12 эпизодов, в которых Маркл разговаривает с друзьями и знаменитостями, включая Серену Уильямс, Мэрайю Кэри и Тревора Ноа.

По информации западных СМИ, в интервью, которое Меган совершала со звездами, ее голос добавили позже. Некоторые интервью в шоу были сделаны людьми, работавшими на герцогиню.

Новый скандал разразился после того, как Spotify и Archewell сказали в совместном заявлении, что они "взаимно согласились расстаться и гордятся общей серией".

Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.

Ранее полиция рассказала правду о преследовании папарацци принца Гарри и Меган Маркл.