Папарацци впервые увидели мужа Софии Вергары после громкого заявления о разводе

Американские актеры София Вергара и Джо Манганьеллло. Фото: Google

В конце прошлого месяца на развод подала одна из самых богатых и титулованных телеактрис США София Вергара. 51-летняя звезда ушла от 46-летнего секс-символа кинематографа Джо Манганьелло. Папарацци впервые за эти недели удалось сфотографировать его.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Подробности

Актера сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда он бегал по поручениям после спортивной тренировки. В руках была его любимая собачка Баблз, о которой в одном из интервью упомянула София. Тогда она в шутку сообщила, что Джо любит ее больше всех на свете.

Актер Джо Манганьеллло. Фото: People

После разрыва Манганьелло больше не носил обручальное кольцо. Публичное появление Джо произошло спустя почти месяц после того, как актеры заявили о разводе. В комментарии местным таблоидам они отметили, что это было тяжелое решение.

Впервые слухи о проблемах в звездной семье появились после того, как Джо довольно прохладно поздравил жену с днем рождения, которая отпраздновала 10 июля. Актер просто написал в Instagram "С днем рождения, София" и добавил архивное фото ужасающего качества. Многие подписчики звездной пары тогда заметили, что Манганьелло поздравлял свою собачку куда эмоциональнее, чем красавицу жену.

Ранее мы писали о подробностях брачного соглашения Софии Вергары и Джо Манганьелло. Также мы рассказывали, что блогерша Таня Самбурская объявила о разводе.