Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Париться из-за возраста нет времени": Андрей Данилко празднует 50-летие arrow

"Париться из-за возраста нет времени": Андрей Данилко празднует 50-летие

2 октября 2023 10:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Париться из-за возраста нет времени": Андрей Данилко празднует 50-летие
Шоумен Андрей Данилко. Фото: менеджмент артиста.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

2 октября свой 50-й день рождения отмечает Андрей Данилко. Его сценический образ VERKA SERDUCHKA не имеет аналогов ни в Украине, ни за ее пределами.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

Читайте также:

Звездный юбилей

В преддверии своего 50-летия Андрей Данилко объездил многие города Европы и США с концертами в поддержку Украины. Вернувшись домой, артист взял небольшую паузу, чтобы выдохнуть и восстановить силы. И отпраздновать начало нового этапа жизни.

 

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: менеджмент артиста.
Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: менеджмент артиста.

 

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: менеджмент артиста.
Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: менеджмент артиста.

"Для меня все эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны лишь внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурковать и посмеяться друг над другом. И после 50 ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени", — делится Данилко.

Первым Андрея Михайловича поздравил его друг и постоянный продюсер Юрий Никитин. Интересно, что этой осенью у их творческого тандема также важна дата — 26-летие сотрудничества, которое началось в сентябре 1997 года.

 

Андрей Данилко и Юрий Никитин. Фото: менеджмент артиста.
Андрей Данилко и Юрий Никитин. Фото: менеджмент артиста.

"За 26 лет вместе я хорошо знаю о твоей страсти к просмотру редких фильмов, поэтому решил подарить тебе уникальное устройство — "телевизор, знающий все фильмы на свете". Его, кстати, разработали украинцы, и это вызывает особую гордость и придает ценности", — написал продюсер в своих соцсетях.

По понятным причинам Андрей Данилко не планирует громкого празднования. Свой юбилей он проведет в кругу ближайших друзей и непременно загадает заветное желание, которым он последние полтора года завершает каждый свой концерт, чтобы закончилась война и все украинцы наконец вернулись домой.

Напомним, менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2".

Ранее самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил экстренную посадку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

14:18 Ученые раскрыли загадочное происхождение восьмого континента Земли: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз