"Париться из-за возраста нет времени": Андрей Данилко празднует 50-летие

Шоумен Андрей Данилко. Фото: менеджмент артиста.

2 октября свой 50-й день рождения отмечает Андрей Данилко. Его сценический образ VERKA SERDUCHKA не имеет аналогов ни в Украине, ни за ее пределами.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

Читайте также:

Звездный юбилей

В преддверии своего 50-летия Андрей Данилко объездил многие города Европы и США с концертами в поддержку Украины. Вернувшись домой, артист взял небольшую паузу, чтобы выдохнуть и восстановить силы. И отпраздновать начало нового этапа жизни.

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: менеджмент артиста.

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: менеджмент артиста.

"Для меня все эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны лишь внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурковать и посмеяться друг над другом. И после 50 ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени", — делится Данилко.

Первым Андрея Михайловича поздравил его друг и постоянный продюсер Юрий Никитин. Интересно, что этой осенью у их творческого тандема также важна дата — 26-летие сотрудничества, которое началось в сентябре 1997 года.

Андрей Данилко и Юрий Никитин. Фото: менеджмент артиста.

"За 26 лет вместе я хорошо знаю о твоей страсти к просмотру редких фильмов, поэтому решил подарить тебе уникальное устройство — "телевизор, знающий все фильмы на свете". Его, кстати, разработали украинцы, и это вызывает особую гордость и придает ценности", — написал продюсер в своих соцсетях.

По понятным причинам Андрей Данилко не планирует громкого празднования. Свой юбилей он проведет в кругу ближайших друзей и непременно загадает заветное желание, которым он последние полтора года завершает каждый свой концерт, чтобы закончилась война и все украинцы наконец вернулись домой.

Напомним, менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2".

Ранее самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил экстренную посадку.