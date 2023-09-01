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Париж, Крым, Буковель: Екатерина Репяхова показала свое идеальное детство

1 сентября 2023 15:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Париж, Крым, Буковель: Екатерина Репяхова показала свое идеальное детство
Блогер Екатерина Репяхова с мамой. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова нежно поздравила маму с днем рождения. Блогер признается, у нее было идеальное детство.

Об этом супруга Виктора Павлика сказала в Instagram.

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Инфлюенсер Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками фотографиями со своего детства. На снимках она позирует с мамой, которая сегодня отмечает день рождения.

"У меня было идеальное детство, благодаря моей маме. Любовь, понимание, поддержка — это все о моей маме", — комментирует фото блогер.

 

Блогер Екатерина Репяхова с мамой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова с мамой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова с мамой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова с мамой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

На снимках Репяхова позирует с мамой в разные годы. Блогерка, судя по фотографиям, немало путешествовала в детстве. На фото она запечатлена в Париже, Буковеле, Львове и Крыму.

Екатерина рассказала, что когда стала взрослой, она уже возила маму в живописные уголки мира: Дрезден, Монако, Лондон.

"Маме всегда доверяла все свои секреты, я всегда знала, что мама поймет. И в подростковом возрасте это много стоит. Моя мама вырастила из меня психологически здорового человека, за что я ей безгранично благодарна", — сказала блогер.

 

Мама блогера Екатерины Репяховой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова с мамой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Напомним, блогер сообщила, что их с мужем годовалый сын Михаил страдает от проблем с задержкой речи.

Ранее супруга Виктора Павлика рассказала, есть ли проблемы со слухом у ее сына.

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