Зибров высказался о российском гражданстве Повалий — затягивают в грязь

Народный артист Украины Павел Зибров на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Легендарный украинский певец и композитор, народный артист Павел Зибров высказался об известной исполнительнице Таисии Повалий. В частности, мужчина прокомментировал тот факт, что певица, которая была народной артисткой Украины, получила российское гражданство.

Свое мнение о Таисии Повалий Павел Зибров высказал во время интервью Obozrevatel.

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Украинский исполнитель очень поражен тем, как себя ведет его бывшая подруга Таисия Повалий, которая недавно получила российский паспорт. В частности, Павел Зибров отметил, что артистка не зря получила его 24 августа.

Он считает, что в России певице хорошо платят и используют ее в своей пропаганде. В частности, Павел Зибров подчеркнул, что на мероприятиях в России бывшая народная артистка Украины поет о стране-агрессоре, которая "затягивает в грязь" ее.

"Я думаю, что дата, когда ей дали гражданство, 24 августа, День Независимости Украины, — это не стечение обстоятельств. Кремль ей платит хорошие деньги, и уверен, что используют в своей пропаганде на полную. Получила в такой день российское гражданство народная артистка Украины. Они же ее так там объявляют! Посмотрите, она на их мероприятиях поет про Россию-матушку! Этим кормится с кремлевской помойки. Это грязь! А ее все затягивает и затягивает туда, уже только уши торчат!" — отметил Павел Зибров.

Украинский певец Павел Зибров на своем концерте. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, артист рассказал о своих отношениях с Таисией Повалий, с которой он работал 28 лет.

"Мы были в очень хороших отношениях. Да и неудивительно — сколько лет проработали вместе, 28 лет. А потом оказались на разных берегах. Каждый себе выбирает, как говорится, свое будущее", — добавил украинский артист.

Певец Павел Зибров с Таисией Повалий несколько лет назад. Фото: ТСН

Что известно о Таисии Повалий

Таисия Повалий — украинская певица, у которой забрали звание народной артистки Украины еще в 2015 году. В 2022 году в Украине ввели против нее санкции, ведь она поддержала российское вторжение, заявив, что Путин якобы "избавляет мир от нацизма".

В 2022 году Таисия Повалий выступила на концерте в Москве и приняла участие в российской новогодней программе "Голубой огонек", где спела украинскую песню "Червона рута".

Более того, 24 августа, когда в Украине отмечают День Независимости, певица получила российское гражданство.

Публикация с канала Богдана Беспалова. Фото: скриншот с Telegram

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