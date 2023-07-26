Павел Зибров представил новый "гимн" любви, посвященный разъединенным сердцам

Певец Павел Зибров. Фото: Instagram/pavlo_zibrov

Народный артист Украины, певец Павел Зибров, которому в прошлом месяце исполнилось 66 лет, продолжает радовать поклонников новыми песнями. "Главные усы" страны в композиции "Крізь кордони" воспевает чувство любви на расстоянии.

Трек доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках и YouTube-канале исполнителя.

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О новой песне Зиброва

По словам артиста, "Крізь кордони" — песня, которая коснется глубины души всех разобщенных войной семей, о любви которой нет предела, о настоящих чувствах, которые многих из нас мучают в эти тяжелые мгновения, когда ты не можешь быть рядом с любимым человеком.

"Но сквозь границы на крыльях мыслями летишь к нему", — прокомментировал премьеру певец.

Музыку и слова к песне написал Ростислав Галаган. Видео анимацию на композицию создала Анастасия Панконина. Будет ли снимать Павел Николаевич клип на новую песню пока неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Павел Зибров отпраздновал день рождения. Также мы писали, что Зибров объяснил причины популярности артистов его поколения.