Павло Зибров и Андрей Кравченко перепели душевный хит 1990-х годов

Певец Павло Зибров и Андрей Кравченко. Фото: менеджмент звезд.

Павло Зибров и Андрей Кравченко спели хит 1990-х "Душі криниця". В нем говорится о семейных ценностях, быстротечности времени и о чистой любви в формате "отцы-дети".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезд.

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Певец Андрей Кравченко рассказал, что песня его очень растрогала сразу. В ней, по словам артиста, точно переданы образы.

"Берегите своих родителей и как можно дольше оставайтесь для них детьми! Потому что время бежит быстро и никакие силы не способны его остановить", — сказал артист.

Павло Зибров признается, что ему очень вольнительно исполнять эту песню сейчас.

Павло Зибров и Андрей Кравченко перепели душевный хит 1990 годов

Певец Павло Зибров. Фото: менеджмент звезд.

"Вспоминаю юные времена, когда был первым исполнителем в далеком 1989 году, а уже в 1995 вышел сборник под одноименным названием "Душі криниця" и я пел эту песню для своей мамы, которой уже, к сожалению, нет. Нужно ценить время, когда вы еще — лето, а родители уже — зима, и эта песня касается души каждого человека, потому что она о святых истинах, о самом дорогом — родителях и любви к родному дому, о душевных самых теплых моментах в жизни…Эта песня вне времени. А сейчас, во время войны, когда многие семьи разделены — она приобрела особый смысл", — прокомментировал певец.

Песню "Душі криниця" написали поэт Андрей Демиденко и композитор Александр Морозов. Первым ее исполнил Павло Зибров в 1989 году. Она полюбилась слушателям и попала в репертуар других украинских артистов. Андрей Кравченко рассказывает, что давно хотел исполнить ее в дуэте с Павлом Николаевичем.

Певец Андрей Кравченко. Фото: менеджмент звезд.

"Павло Зибров — это легенда. Я открыл для себя Зиброва как прекрасного наставника, откровенного и чистосердечного человека, близкого мне по духу и по ценностям. Павел Николаевич прожил эту песню вместе со мной на едином дыхании. Я это очень ценю", — сказал артист.

На песню "Душі криниця" артисты уже сняли видео. Над клипом работала команда режиссера Алексея Михалевского. Работу решили сделать лаконичной, чтобы не отвлекать аудиторию от сути композиции.

"Андрей Кравченко — новое имя в украинском шоу бизнесе, который активно работает и набирает обороты, молодой и перспективный артист. Его команда вела переговоры очень четко и лаконично, и очень приятно, что Андрею импонирует мое творчество и именно его первый дуэт выйдет со мной. Для меня важно работать с людьми, с которыми я на одной музыкальной волне, которые постоянно работают, стремятся раскрыть свой голос и талант, открыть новую аудиторию, — поэтому с Андреем мы сразу нашли общий язык. Я уверен, что у него большое будущее. И так как я начинал и набирал обороты с песней "Душі криниця", очень символично, хочу чтобы и для Андрея эта песня стала особенной в его творческой деятельности", — говорит Павло Зибров.

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