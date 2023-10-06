Педро Альмодовар планирует съемки своего первого англоязычного фильма
Испанский режиссер Педро Альмодовар намерен снимать свой первый полнометражный фильм на английском языке. Производство будет продолжаться в Нью-Йорке (США). Сюжет будущей картины построен на дружбе трех женщин.
Об этом сообщает издание World of Reel.
Педро Альмодовар планирует съемки
По информации инсайдеров издания, лента получит название The Room Next Door ("Комната по соседству"). 74-летний Альмодовар пока не раскрывает подробностей о своем будущем полнометражном фильме.
Двухкратный лауреат премии "Оскар" лишь сообщил о национальности исполнительниц главных ролей. Одна из актрис фильма — британка, еще две — американки. Все три женщины были первыми кандидатурами на эти роли, и все они сразу же приняли его предложение.
У Педро Альмодовар уже есть фильмы на английском языке, но они короткометражные. Это "Человеческий голос" 2020 года с британской актрисой Тильдой Суинтон в главной роли и вестерн "Странный образ жизни" 2023-го с Итаном Хоуком и Педро Паскалем.
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