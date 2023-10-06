Педро Альмодовар планирует съемки своего первого англоязычного фильма

Испанский режиссер Педро Альмодовар. Фото: Google

Испанский режиссер Педро Альмодовар намерен снимать свой первый полнометражный фильм на английском языке. Производство будет продолжаться в Нью-Йорке (США). Сюжет будущей картины построен на дружбе трех женщин.

Об этом сообщает издание World of Reel.

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По информации инсайдеров издания, лента получит название The Room Next Door ("Комната по соседству"). 74-летний Альмодовар пока не раскрывает подробностей о своем будущем полнометражном фильме.

Двухкратный лауреат премии "Оскар" лишь сообщил о национальности исполнительниц главных ролей. Одна из актрис фильма — британка, еще две — американки. Все три женщины были первыми кандидатурами на эти роли, и все они сразу же приняли его предложение.

У Педро Альмодовар уже есть фильмы на английском языке, но они короткометражные. Это "Человеческий голос" 2020 года с британской актрисой Тильдой Суинтон в главной роли и вестерн "Странный образ жизни" 2023-го с Итаном Хоуком и Педро Паскалем.

Испанский режиссер Педро Альмодовар. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что стриминговая компания Netflix повысит цены на подписки после завершения забастоки в Голливуде.